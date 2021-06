Dibujos que saltan del papel

Todo ello forma parte del proyecto Soñando con dinosaurios, que DaGuten desarrolla con Gonzalo a través de San Rafael y que toma el nombre de la pasión de este joven con autismo por dibujar dinosaurios. «Es su mayor afición, tiene la habitación llena de dibujos de animales y su sueño es pintar todo el día dinosaurios», indica Kike Romá, responsable de comunicación de San Rafael, centro con el que colabora DaGuten con distintas actividades que combinan las artes gráficas y la inclusión social.

Gonzalo se ha convertido ya en compañero habitual de Gil y de la educadora y cofundadora de DaGuten, Ester García; cada semana acude a dibujar, serigrafiar y hasta estampar dibujos al local de The October Press donde se encuentra la escuela, creada en 2018 y especializada en la atención a colectivos con discapacidad.

«Llevamos ya un año trabajando con Gonzalo. Kike nos enseñó algunos dibujos que había hecho y vimos que había mucho potencial y mucho talento. Dibuja de un solo trazo, no se sale nunca y encaja siempre el dibujo. Él ya tenía su estilo propio con los animales y los dinosaurios, que es súper original, con un dibujo muy fresco y muy expresivo. A mí me encanta. Yo flipo con sus dibujos», asegura David Gil, que transcurrido un tiempo se preguntó por qué no sacar una línea de camisetas, que llevaron a cabo unos meses atrás con cuatro dibujos de Gonzalo serigrafiados que se vendieron en San Rafael.

Ahora prevén realizar otra tanda de prendas, quizá imprimir sus diseños en otros soportes y, sobre todo, realizar un libro con la historia de Gonzalo a través de sus ilustraciones, «que queremos que esté terminado para final de año» apunta Gil, para continuar Soñando con dinosaurios, que podría culminar con la creación de su propia marca gráfica.

Sobre si esta actividad ha contribuido a mejorar sus capacidades o su relación con los demás, Gil apunta que « es difícil saberlo, pero al principio Gonzalo era muy cerrado y ahora habla mucho más, siempre tiene ganas de venir a hacer cosas y a veces se trae hasta a algún amigo».

Kike Romá apunta que la colaboración con artistas «normaliza su fluir, mejora su situación con alguien que los acompañe y ayuda a que cumplan sus sueños, que en el caso de Gonzalo puede ser el inicio de una salida laboral».

«A nosotros lo que nos gusta es mostrar que hay otros métodos de mejora del desarrollo con el arte y las artes gráficas. Nosotros llevamos cualquier tipo de expresión artística que despierte la creatividad al campo de la discapacidad porque no está tan tratado en estos colectivos», destaca el ilustrador, que desde DaGuten también desarrolla proyectos en la misma línea con otras entidades de la provincia, como Apsa.