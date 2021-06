Un corto animado infantil creado con triple técnica

Goodnight Spa, una historia animada con cuatro almohadas de protagonistas, es el último proyecto dirigido por los hermanos Gallego Bros, con guion de Roberto Aliaga y producción ejecutiva de Miguel Herrero. Este triángulo de San Isidro, Alicante y Sax, reforzado con un equipo de profesionales mayoritariamente de la provincia, ha concluido después de tres años la producción de este cortometraje, que tiene la peculiaridad de combinar tres técnicas en su realización: la imagen real (dirigida por el oriolano Fran Gas), la animación fotograma a fotograma o stop motion (del villenense Manuel Ferri) y la animación en 2D de Jesús y Emilio Gallego

«Era una idea que teníamos en mente, mezclar los tres estilos para contar una historia. Sí hay combinaciones de imagen real y animación o de 2D y stop motion, pero meter las tres técnicas en un mismo contenedor no es muy habitual y ahora ya sabemos por qué», bromea Jesús Gallego, que relata que el proceso «pintaba muy bonito sobre el papel, pero ha sido muy complejo y muy laborioso de realizar porque cada estilo tiene su particularidad y ha sido muy complicado de montar», en especial la parte de stop motion que han hecho Manuel Ferri y Pedro López, «a quienes admiramos por tener esa paciencia de mover las figuras fotograma a fotograma».

El resultado, una vez concluido, opinan los hermanos Gallego Bros, es más que satisfactorio: «Creemos que va a funcionar muy bien y gustará al público, pero tenemos claro que no volveremos a hacerlo, no habrá una segunda parte», comentan entre risas.

Goodnight Spa es una comedia animada a partir de una idea de los hermanos de San Isidro en la que las almohadas viajan a un balneario donde relajarse tras descargar los sueños de las personas cada noche, incluidas las pesadillas. Pero no todo es diversión en el spa y detrás de las aventuras de estas cuatro pequeñas almohadas «queríamos contar un tema universal que es cómo afecta a los hijos la separación de sus padres, ese miedo que tienen los niños a quedarse solos, a que no les abracen. Es un tema actual y duro pero con momentos divertidos para que no sea un dramón», indican los creadores, que ya habían trabajado con el autor Roberto Aliaga anteriormente (Premio Barco de Vapor 2017 con Cómo arreglar un libro mojado) en una colección de libros infantiles y quisieron contar con él para que diera forma al guion que por primera vez llevan juntos a la animación.

La pieza se presentará fuera de concurso en el próximo Festival de Cine de Sax, a partir del 17 de julio

«A mí la historia me emocionó mucho cuando me la contaron. Es divertida pero tiene un trasfondo muy emotivo y he disfrutado mucho en el proceso: con ellos me llevo muy bien y ver el resultado con las voces y los muñecos ha sido muy enriquecedor», explica Aliaga, autor de más de medio centenar de libros para un público, el menudo, que conoce bien.

El cortometraje, de casi 13 minutos, ha costado más de 40.000 euros, pero ha contado con una subvención fundamental del Institut Valencià de Cultura y el apoyo de À Punt, que emitirá el trabajo el año que viene.

El productor Miguel Herrero, director a su vez del Festival de Cine de Sax, indica que se ha doblado al inglés (además de la versión en castellano y en valenciano), por lo que se ha iniciado su distribución por festivales internacionales. De momento, participa en el festival Caostica de Bilbao, viajará a Colombia y Ecuador y, en la provincia, se presentará fuera de concurso en el Festival de Cine de Sax, que se celebra a partir del 17 de julio.