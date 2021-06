Mulá regresa a su origen con «Tierra inundada»

Mulá nació en un valle de la provincia de Barcelona y su ciudad natal, San Salvador, quedó sumergida bajo las aguas del pantano de la Baells cuando ella tenía 11 años. Tras desaparecer, hicieron un pueblo nuevo llamado Sant Jordi de Cercs, donde ahora expondrá la artista sus imágenes y desarrollará talleres creativos con los niños en torno al tema del agua a partir del 9 de julio.

Fue el alcalde de Sant Jordi quien contactó con ella a raíz de un artículo publicado en este diario con motivo de otra exposición que Mulá inauguró en Santa Pola, Agua, y le propuso regresar a su lugar de origen para mostrar su mirada sobre este tema.

«Solo fui una vez con mi hermano hace más de veinte años, porque me daba mucha tristeza. Me impresionó el paisaje tan bonito que vi, si no sabes lo que hay bajo el agua, pero estoy muy emocionada de volver ahora y de hacer estos talleres allí», indica Mulá.