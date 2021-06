Estampación, fanzines, ilustración y vinilos en Las Cigarreras

La Liada Gráfica es el nombre del festival de autoedición que se celebra este sábado en el jardín de Las Cigarreras, una cita que propicia el encuentro entre público, autores y pequeñas editoriales para participar en una jornada que combina la música y las artes gráficas y que sigue la estela de las anteriores muestras de ilustración y autoedición (MIA) que se realizaban en la calle Villavieja.

En un espacio mayor ahora, La Liada contará con cuarenta expositores relacionados con el mundo gráfico y la autoedición de Alicante, València y Murcia, además de otras actividades paralelas para todos los públicos, como talleres didácticos de estampación, de camisetas, fanzines, libros de artistas, podcasts en directo, batalla de ilustradores y actuaciones de djs con discos de vinilo.

El festival se desarrollará desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche y la entrada es libre, pero para los talleres el aforo es limitado y es necesario realizar reserva previa en la página web https://laliadagrafica.com/talleres/

El primero de los talleres, Líos Fanzineros, corre a cargo de Daguten. Escuela Gráfica de Barrio, organizadora del festival, que mostrará cómo hacer un fanzine con cualquier cosa de 12.30 a 14.30 horas; el siguiente, Bango, lo impartirá de 17 a 19 horas, José Ramón Bas, quien a partir de un libro de artista enseñará a los participantes a crear el suyo propio; por último, de 19 a 20 horas, D. Vanderh dará las claves para conocer el proceso de estampación en serigrafía y los asistentes, que deben llevarse una camiseta, podrán imprimir sus diseños con esta técnica artesanal.

En el plano musical, el proyecto electrónico de Carlos Izquierdo, Arco Glantz, así como los dj Curro (de Naranja y Negro) y Natxo Ages harán disfrutar al público con su selección de vinilos.

Entre los artistas y editores se encuentran también Alex Gambín, Andrea la Oliwa, Anticapacitismo, Justicia para les discapacitades, Antipersona, Antorcha Ediciones, Atirohecho, Criminalas, Críticas Lecturas ed. (k7_punk_liberacion_animal), Ediciones Calamidad (don R.J.), Ediciones Valientes, Edicions Anònimes, El monstruo de los colores no tiene boca, Elena Morales, Fran Mengual, Gráfica de Combate, Handshake, José Tomás, Kikuyo Editorial, Lúa Solaz, Misa Shine, NoExisto, Paloma Pérez, Pastel de Sesos, Per-r-ucho, Polze de la mort, Ratas Grafikas, Ricardo Cases, Rizoma, Rubén GoMo, Saskia Rodriguez, Star Boermoon, T.A.G., Tapas Duras, The October Press, Udon Press, València no es ciudad para pobres y Zuloazul / triiiturbo.

Programa

12:00 / 21:30 FERIA DE PUBLICACIONES

12:00 / 13:00 - ENCUENTRO S1. GRAMOLA SONORA DOBLE

Comienza el lío sonoro con una doble selección musical.

12:30 / 14:30 – TALLER. LÍOS FANZINEROS

En este taller se abrirá una caja llena de cosas para hacer un fanzine de contenido diverso jugando con la improvisación y la serigrafía.

Inscripciones en: https://forms.gle/edu1zpjR3RoqmafZ8

13:00 / 13:30 – BATALLA ILUSTRACIÓN TORCIDA

13:30 / 14:30 - ENCUENTRO S2. GRAMOLA SONORA DOBLE

16:30 / 17:30 - RÁDIO SHOW EN DIRECTO B-ANALIZAR FANZINE

B-analizar fanzines es un podcast conducido por Alejandro Alvarez y Eixa con risas, entrevistas y mucho más.

12:30 / 14:30 – TALLER. BANGO

En este taller, a partir del libro de artista “Bango”, el público podrá crear otro volumen creativo

Taller a cargo de José Ramón Bas

Inscripciones en: https://forms.gle/pC9NkJWRtP49rAnw6

18:00 / 19:00 - ENCUENTRO S3 LE CURRETE. (RNB, LATIN, EXÓTICA)

Le Currete nos deleitará con una sesión de latín, RnB y exótica en riguroso vinilo. Melodías ancestrales seleccionadas desde las catacumbas de la invencible “Naranja y Negro”.

19:00 / 20:00 - ENCUENTRO S4. ARCO GLANZ

Durante una hora navega por órbitas astrosónicas y armonías electrónicas.

19:00 / 20:00 – TALLER. ESTAMPACIÓN EN DIRECTO

Tráete una camiseta para conocer el proceso de estampación en serigrafía y llévate un recuerdo impreso con esta técnica artesanal.

Taller a cargo de D.Vanderh

Inscripciones en: https://forms.gle/grP7CJzvVqArgweA7

20:00 / 21:30 - ENCUENTRO S5. NACHOAGE. (DISCO, NEW WAVE, HITS DE BAILAR).

Tras sus notorias y controvertidas “Pinchadas de Mierda”, Nachoage sale de su anonimato para deleitar con una sesión de los mejores singles rescatados de las cabinas de discopubs setenteros.