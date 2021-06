Los amantes del Jazz están de enhorabuena. Tras no haber podido celebrar el festival el año pasado debido al covid-19, vuelve Fijazz y lo hace más fuerte que nunca. 15 grandes artistas y grupos de este género musical se darán cita el del 1 al 24 de julio en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) con músicas de Argelia, Etiopía, Israel, Armenia, Argentina, Holanda, Suiza, EEUU, Francia y España.

Y es que, Fijazz “Ritual” engloba el origen de las músicas desde su esencia con un cartel que reúne a los más reconocidos artistas nacionales e internacionales -fundamentalmente de diferentes tendencias del Jazz, pero también con presencia de otros géneros como el flamenco, el pop o la world music- junto a los mejores músicos de la Comunidad Valenciana, ya que esta edición incluye a 5 grupos "autóctonos", dando la oportunidad de unir en un mismo escenario a lo más top del jazz a nivel mundial con grandes artistas de nuestra tierra.

Puedes adquirir tus entradas para tus conciertos favoritos de Fijazz "Ritual" en el ADDA o, directamente, a través de esta web

PROGRAMACIÓN DE LOS 15 CONCIERTOS DE FIJAZZ 2021

A continuación, las fechas y artistas que pasarán por el escenario del ADDA en Fijazz "Ritual" 2021.

1 y 2 de julio: “THE CHICK COREA SYMPHONY TRIBUTE”

Featuring Paquito D’Rivera, Antonio Lizana, David Pastor, ADDA·SIMFÒNICA, Emilio Solla Trío, Josep Vicent

Inaugurando la temporada estival, ADDA·SIMFÒNICA dirigida por Josep Vicent junto a Emilio Solla en trío y con la colaboración de Paquito D’Rivera, Antonio Lizana y David Pastor, darán comienzo al mes de julio con un homenaje a unos de los músicos más representativos de la historia del Jazz: Chick Corea, fallecido durante este año 2021. Paquito D’Rivera, clarinetista y saxofonista, premiado con varios Grammy y a quien Chick Corea le compuso el tema “Paquito”, será el invitado especial de este concierto inaugural.

Emilio Solla, compositor y pianista y ganador de un Grammy Latino al mejor disco de jazz de 2020, será en encargado de realizar los arreglos para orquesta de los temas más representativos de la estrella del jazz. Siendo así ADDA·SIMFÒNICA la primera orquesta de España en realizar esta composición exclusiva y de gran repercusión internacional. Además el gaditano Antonio Lizana podrá su voz a uno de los temas del aclamado genio del Jazz.

4 de julio: MICHIEL BORSTLAP

Michiel Borstlap: piano, Boudewijn Lucas: bass, Eric Kooger: drums

Michiel Borstlap fue en sus primeros años un prodigio del piano. Empezó a tocar a los 4 años y tras una larga formación clásica encontró a su primer profesor de jazz, Hans Heinhuis . Obtuvo el primer premio como solista en el Europe Jazz Contest de Bruselas, y también recibió el primer premio con la banda Meeting Point en el mismo concurso. Dos años después dio su primer concierto en el North Sea Jazz Festival. Los discos en solitario que editó a partir de 2010 marcaron un punto de inflexión en la carrera del pianista. En 2010 lanzó SOLO 2010 y en 2011 el álbum Blue (Songs from Father to Daughter). En este álbum, que está íntegramente dedicado al nacimiento de su hija Blue, aparece la composición " Levantina ". En 2012 firmó un contrato exclusivo con BMG y en 2013 Michiel realizó una gira con su álbum en solitario Reflective . Este álbum apareció en un libro de piano.

7 de julio: NESRINE “Rissala”

Nesrine (voz y violonchelo) + Trío: guitarra, contrabajo, percusiones.

Extraordinaria cantante y violonchelista franco - argelina NESRINE BELMOKH es vocalista del grupo NES.

Su álbum debut "Ahlam” (“Sueño” en árabe) se publicó en el prestigioso sello alemán ACT, en 2018, con una extraordinaria acogida crítica en todo el mundo. London Times lo calificó como “el mejor del año”, y ocupó el primer lugar de la clasificación de los críticos europeos de la World Music Charts durante muchos meses. Ha actuado en la televisión nacional de varios países europeos y ha logrado críticas muy positivas de medios como Le Monde, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, entre otros. Tras el éxito internacional de este primer trabajo, ACT lanzó “Rissala”, su segundo disco.

Con influencias del pop y de la música norteafricana, Nesrine encaja en el ’zeitgeist‘ o espíritu de nuestra época. Conecta y fusiona todo el universo musical del Mediterráneo, desde Argelia hasta el sur de Europa, con una cautivadora presencia escénica construida sobre los fuertes pilares de una formación clásica.

8 de julio: GIL || DIBELO “Astor Piazzolla Tribute”

Dos generaciones tangueras recreando la obra de Astor Piazzolla y los grandes clásicos de la “Época de Oro”.

Orlando Dibelo, ex bandoneonista de la “Orquesta de José Basso”, y el guitarrista Mariano Gil, abordan un repertorio de Tangos, Valses y Milongas, dentro de una estética tradicional y con ciertos toques personales sobre los arreglos. Incluyen piezas del “Tango Clásico” como La Cumparsita, El Choclo y A Media Luz, así como obras de Astor Piazzolla, representando casi por completo la historia del Tango con sus interpretaciones.

9 de julio: DORANTES “Identidad”

Piano solo Flamenco & Jazz concert y Masterclass estudiantes de escuelas de música y conservatorio – piano y otros instrumentos –

"Identidad” es el séptimo gran trabajo de creación propia de Dorantes. Desde que en su infancia descubrió los sonidos del piano en una vieja pianola en casa de la abuela, desde que poco más tarde su padre le dijera, «si quieres ser músico tienes que estudiar» y desde que descubrió en el conservatorio su privilegio único de tener lo flamenco y lo clásico. Vocación y trabajo constante.

“Llega siempre un momento en el que uno debe mirar hacia dentro. Rescatar los recuerdos siempre se aloja alguna emoción, identificarlas y sentirlas es fundamental y tienen un poder inmenso porque a través de nuestras emociones tenemos acceso a un conocimiento realmente valioso ¿quién soy? ¿qué me define? Tomar conciencia del modo de ser y de actuar con los demás, dota de significado a mi música y mi persona. Cada uno de nosotros somos porque nos relacionamos con los demás, ser persona requiere esta relación y conforma nuestra “Identidad“, nuestro valor y nuestra dignidad, el conocimiento realmente valioso sobre nosotros mismos. Estas son la que fundan nuestra sociedad y la guía para nuestra felicidad.” Dorantes

10 de julio: BOKANTÉ - MICHAEL LEAGUE (Snarky Puppy)

Compositor, bajista, director musical y líder del súper-grupo SNARKY PUPPY y ganador de 2 premios Grammy, Michael League montó en 2017 un nuevo proyecto llamado BOKANTÉ. Se trata de un híbrido musical de jazz, blues y “músicas del mundo” de diversa procedencia, pero especialmente del Caribe (Cuba, Jamaica, el Delta del Mississipí, etc…) y África Occidental. En sus propias palabras, se trata de una “weird combination of West African music, Delta blues, and Led Zeppelin (with lyrics in Creole and French)”.

El grupo está formado por 8 extraordinarios músicos de 4 continentes distintos, incluyendo a la gran vocalista de Guadalupe Malika Tirolien, a Michael League y a otros dos miembros de Snarky Puppy, y al prodigio de la guitarra steel Roosevelt Collier.

11 de julio: AUTÒCTONE “Sons de Rapsoda”

EVA ROMERO, VOZ Y RECITACIÓN / PEPE ZARAGOZA, TROMPETA Y COMPOSICIONES / CARLOS SÁEZ, PIANO / MIQUEL ÀLVAREZ, BAJO ELÉCTRICO / TICO PORCAR, BATERÍA

Sons de rapsoda es el segundo trabajo discográfico de Autòctone, una formación que hace un mestizaje entre la cultura valenciana, a través de la lengua propia, y el jazz. La música del trompetista Pepe Zaragoza se fusiona con los versos de escritores valencianos para dar paso a 6 canciones con una diversidad estilística que abraza desde el rock al flamenco, pasando por los sonidos vanguardistas del jazz contemporáneo.

En este segundo trabajo encontramos una notable novedad respecto al Volum I. Se trata de la recitación de poemas de autores valencianos por parte de Eva Romero. Esta recitación está combinada con música, y sirve de introducción a las canciones, lo que dota de singularidad al proyecto, y permite al público entender más, si cabe, los aspectos tratados en las canciones, como las raíces del pueblo, las maneras de amar, la fragilidad del tiempo o el recuerdo de las personas. Este hecho ha dado pie a que este trabajo discográfico reciba el nombre de Sons de rapsoda.

14 de julio: Tigran Hamasyan “The Call Within”

Tigran Hamasyan – Piano, Keyboards, Vocals / Evan Marien – Bass / Arthur Hnatek – Drums

El portentoso pianista de jazz de origen armenio presenta su nuevo disco en el presagioso sello Nonesuch. El álbum contiene diez composiciones nuevas grabadas con el bajista Evan Marien y el batería Arthur Hnatek, y cuenta con la colaboración de los músicos armenios Tosin Abasi, Areni Agbabian y Artyom Manukyan.

“The Call Within” ha sido producido por el propio Hamasyan y es un viaje al universo interior de este artista cuyo discurso creativo afirma que el “momento de la creación inconsciente es la manera de sentirse consciente”. El abanico de influencias del disco abarca desde el interés de Tigran por los mapas, a la poesía, las leyendas armenias, la geometría o la astrología.

Hamasyan publicó su primer disco a los 17 años, ha ganado prestigiosos concurso de jazz como el del festival de jazz de Montreaux o el Thelonious Monk International Jazz Piano Competition y ha recibido las alabanzas de artistas como Chick Corea, Herbie Hancock o Brad Mehldau.

15 de julio: BILLY COBHAM’S CULTURE MIX

Billy Cobham - drums / Steve Hamilton - keyboards / Michael Mondesir - bass / David Dunsmuir - guitar/ Camélia Ben Naceur – keyboard

Pionero del jazz fusión, virtuoso y legendario batería y compañero, entre otros, de Miles Davis, Billy Cobham es un virtuoso percusionista, compositor, productor, educador y experto en percusión de fama internacional, cuya vida se ha dedicado a la exploración musical y la expresión creativa.

Cobham debutó en solitario con el álbum Spectrum (1973), muy influido por Davis. De ahí en adelante, ha tenido una carrera rebosante de interés, que le llevó a unirse a diversas formaciones musicales: Jack Bruce & Friends, los Grateful Dead, su particular Glass Menagerie, Bobby and the Midnites…

A lo largo de su carrera, Cobham ha aparecido en más de 300 grabaciones, incluidas las de iconos del pop y rock como Peter Gabriel, Quincy Jones, Jack Bruce, Bob Weir y James Brown, y hasta la fecha ha producido y lanzado más de 40 álbumes como líder.

16 julio – MIGUEL RÍOS “The Black Betty Trío”

Tras una dulce despedida con la gira “ByeByeRíos” y el sorprendente e inesperado “SymphonicRíos”, es en junio de 2020 cuando Miguel Ríos da la buena noticia en plena pandemia mundial: VUELVE. Y lo hace junto a “The Black Betty Trio”, su nueva banda con quien publica “El blues de la tercera edad”, primer tema inédito en 12 años y más tarde su segundo single, “La Estirpe de Caín”, toda una crítica que reflexiona sobre la pandemia y los puntos más frágiles de nuestro sistema.

Rockero incansable, Miguel Ríos inicia así una nueva etapa junto a “The Black Betty Trio”, con quienes lanza nuevo álbum esta primavera de 2021 y girará por los principales escenarios de nuestro país, coincidiendo con el 77 cumpleaños del artista.

21 de julio: An Evening with AVISHAI COHEN & ADDA·SIMFÒNICA “Two Roses”

Bastien Stil, conductor / Avishai Cohen – bass, vocals / Elchin Shirinov - piano / Roni Kaspi - drums

Durante las últimas dos décadas, el bajista, cantante, compositor, visionario e innovador del jazz, Avishai Cohen, se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores bajistas de su tiempo. Sus composiciones y arreglos originales reflejan un universo musical expansivo y abarcan una mezcla vital de tradiciones, culturas, idiomas y estilos, desde canciones folclóricas hebreas hasta el vibrante jazz contemporáneo original. Tras el lanzamiento de gran éxito de "Almah" (Warner / Parlophone, 2013), un proyecto único que combinó trío con un cuarteto de cuerdas, Avishai en los últimos años ha dado nuevos pasos hacia el futuro, con trío y orquesta completa. Es la culminación de su viaje musical, uniendo dos mundos: el clásico y el jazz.

An Evening with Avishai Cohen presenta su trío central dinámico de contrabajo, batería y piano, mientras que la integración legítima y sofisticada de la orquesta sinfónica le da una dimensión adicional al sonido distintivo de Cohen. Los programas incluyen escenarios de composiciones de música del mundo y jazz contemporáneo de Cohen, canciones tradicionales hebreo-ladino orquestadas y obras clásicas, mientras que los arreglos abarcan configuraciones para solo, trío y orquesta completa.

El resultado es una experiencia musical estimulante, íntima pero de alto impacto.

22 de julio: MATTHIEU SAGLIO QUARTET “El camino de los vientos”

Matthieu Saglio: violonchelo / Steve Shehan: percusión / Christian Belhomme: teclado&piano / Léo Ullmann: violín

Matthieu Saglio descubre el violonchelo siguiendo la vía clásica (medalla de oro en el Conservatorio de Rennes, Francia, en 1995), pero pronto rehuye de cualquier academismo y empieza a acercarse al jazz desde el año 1996, para luego iniciarse a numerosas músicas del mundo. Su capacidad para integrar lenguajes musicales variados para construir su propio universo pronto se ha convertido en su sello personal. En el 2012, Matthieu es nombrado artista embajador de la Fundación Internacional Yehudi Menuhín, con la que es invitado a participar a menudo en proyectos de creación original con otros artistas internacionales.

'El camino de los vientos', el último disco de Matthieu, ha recibido numerosos elogios de la crítica internacional. En estas nuevas composiciones, Matthieu se ha rodeado de una serie de invitados de lujo, entre referencias del jazz europeo.

23 de julio: Kiko Berenguer “Flamenco Jazz Quartet”

Kiko Berenguer, saxo tenor y soprano /Juan de Pilar, guitarra flamenca / Miquel Alvarez, bajo / Jesús Gimeno, percusión

Kiko Berenguer es uno de los más brillantes y expresivos saxofonistas de su generación. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias musicales, su saxofón se alza como una de las voces más originales e innovadoras del panorama musical.

Una inagotable inquietud musical y humana han llevado a Kiko Berenguer a profundizar en sus propias raíces y asimilar la música de otras culturas como son el jazz y el flamenco, todo ello dentro de un lenguaje muy personal en el que se dan la mano la fuerza rítmica y emocional de estos estilos. Ha trabajado con músicos de prestigio internacional como Richie Cole, Dennis Rowland, Madeline Bell, Pat Metheny, MP Mossman, Skip Hadden, Michel Camilo, Claudio Roditi, Terell Stafford, con quien grabó su primer disco como ”leader”, “Papi toca el saxo” con su proyecto ”Kiko Berenguer jazzmakers”, etc.

Ha realizado conciertos y giras nacionales actuando en la mayoría de escenarios, e internacionales en países como Francia, Suiza, Alemania, Lituania, Portugal, Italia, Rusia, EEUU, destacando los festivales de Montreux (Suiza) y Montreal (Canadá), y siendo el primer español en participar en el festival más al norte del planeta, el “Live sound” de Siberia.

24 de julio: MULATU ASTATKE "Sketches Of Ethiopia”

El genio del jazz africano, el rey del “Afro - Latin Soul”, que fascinó al director Jim Jarmusch (buena parte de la fama actual del músico se debe al incluir varios de sus temas en la BSO de la película “Broken Flowers”), Mulatu Astatke, es un músico y arreglista nacido en 1943 al oeste de Etiopía, apodado como el padre del Ethio-Jazz. Mulatu se formó en diferentes ciudades como Londres, New York o Boston, donde combinó su Jazz junto a sus influencias latinas y la música tradicional de Etiopía, convirtiéndose en el primer estudiante africano en ingresar en la prestigiosa escuela de música Breklee.