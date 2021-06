El universo arcade llega al cine

«Ha sido muy largo y nos pilló el covid de por medio. Después de tres años y medio de metraje tenemos material como para hacer una serie pero nos hemos quedado en cien minutos de documental», bromea Mario-Paul Martínez, ilustrador y profesor del Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que ha dado el salto a la dirección cinematográfica con su primera película en formato documental Arcadeología. Producida por Cinestesia, del cineasta de Sax Miguel Herrero, la película finalmente se estrenará en cines el próximo 30 de julio.

Esta ópera prima es un tributo y un viaje nostálgico por «el Quijote de los videojuegos», los del género arcade, que tuvieron su edad de oro en los años 80 y 90 a través de las máquinas verticales que poblaban bares y salones recreativos de toda España con juegos como los primeros Pac-Man y Mario Bros, Pong!, Space Invaders o Asteroids, precursores de los videojuegos actuales.

Mario-Paul Martínez quiso hacer Arcadeología por dos motivos: dar a conocer el esfuerzo en la labor de recuperación de estas máquinas del siglo pasado que realiza la asociación Arcade Vintage, responsable de la creación en Ibi del primer Museo del Videojuego en España -modelo para muchos otros, que reabre sus puertas el próximo 3 de julio- y, por otro lado, plantear la importancia de mantener este legado recorriendo la historia del arcade español hasta nuestros días, en los que este fenómeno revive un auge en los últimos años.

Durante el rodaje del documental, el equipo -capitaneado en la fotografía por Vicente Javier Pérez Valero, también profesor de la UMH y miembro, como Martínez, del Grupo de Investigación Massiva, que estudia la interrelación de las artes audiovisuales y la cultura de masas- ha realizado más de cuarenta entrevistas a expertos y divulgadores de este universo, pero la pandemia les pilló a falta de terminar una de importancia: «Nos faltaba hablar con la directora técnica de la Biblioteca Nacional de España, que ha puesto en marcha un proyecto de recuperación del videojuego español, ya que no lo estamos preservando y muchos no están catalogados porque en su momento no estaban obligados a tener depósito legal o no lo tenían», explica el director de Arcadeología, y, en cierto modo, «esto nos legitimó aun más para hacer este documental y reflejar labor que muchas asociaciones llevan haciendo ya unos años».

Martínez indica que al igual que los libros, las pinturas o las películas que definen nuestra historia como colectivo se preservan como parte de nuestro legado, «también deben preservarse los videojuegos como parte de nuestra cultura». Por ello, esta película no está dirigida solo a frikis del movimiento arcade ni a expertos en videojuegos, sino al público general «porque es un hecho cultural».

Que el documental, el primero realizado sobre este género y el debut cinematográfico de Martínez, llegue a las salas de cine a finales de julio es algo que ni él podía imaginar en sus mejores sueños: «No nos podemos quejar porque hemos llegado mucho más lejos de lo que creíamos, sobre todo por ver el trabajo que se ha hecho desde Alicante por Arcade Vintage con José Litarte al frente».

Antes de su exhibición en salas, la película ha sido seleccionada en la sección oficial de Documentales del Festival de Cine y Televisión Reino de León, que se celebra a mediados de julio, a la vez que se proyectará fuera de concurso en la sección de óperas primas del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche por las mismas fechas y el 17 de julio, también fuera de concurso, en el Festival de Cine de Sax que dirige el productor Miguel Herrero.

Preestreno en Petrer

La película, no obstante, disfrutará de un preestreno en Petrer -«el lugar donde ocurrió todo y donde se rodó el primer plano de la película», apunta Mario-Paul-, ya que fue allí donde en 2013 inició su actividad Arcade Vintage para después trasladar a Ibi el museo. Esto será el 8 de julio en el Teatro Cervantes de la localidad.