La relación del escritor de una de las obras literarias más famosas de la historia como es “El Principito” y Alicante es más que fortuita. Una vida entre el aire y la tinta, dos pasiones que confluyen en el “punto más cálido de Europa”, donde Antoine de Saint-Exupéry quedó maravillado de la noche alicantina que comparó con la de “Las Mil y Una Noches” acompañada de “palmeras, estrellas cálidas y un mar tan discreto que ni se le oye, ni se le ve”. Así lo reflejó el trotamundos aéreo en una de sus cartas.

La vida de Saint-Exupéry ha estado ligada siempre a la aviación hasta su muerte. Y es que en 1926 consiguió el título de piloto de transporte y su ruta internacional incluiría España y, por accidente, la "millor terreta del món".

En noviembre de ese mismo año, en una de las cartas que envió a su amiga Rinette desde España, Antoine de Saint-Exupéry narró su forzoso aterrizaje en la Costa Blanca. Más concretamente en el antiguo aeródromo, el polígono del Tiro Nacional en Sant Vicent del Raspeig, que más tarde se convertiría en el campus de la Universidad de Alicante. La ciudad recibió así al piloto según se puede ver reflejado en la postal: “Tenía los mandos bloqueados, sin latitud. Vi la barrera tan segura que con un lápiz escribí ruptura. Buscadla. Pero no pude evitar el choque. No quería que me acusaran, en caso de fallecer, de matarme por imprudencia”.

Así explicaba el francés en una carta con un papel de ”La Ibense, Fábrica de Helados Finos. Casa Central en Rambla de Méndez Núñez, 4” su maniobra en el antiguo aeródromo. Debido a su ruta comercial repartiendo postales por puntos como Toulouse, Barcelona o Santiago de Chile, seis meses después volvió a la capital de la provincia. De nuevo, el escritor de "El Principito" dirigía un mensaje destinado a su amiga en el que describía a la ciudad como un auténtico paraíso: “Continúa el buen tiempo, pero me siento un poco melancólico a causa de mi estómago. He probado todos los horrores que ofrecen las terrazas de los cafés. Empecé por una docena de pulpitos. Continué con un pastel que van cortando a trozos de un bloque grande. Desde el exterior hace muy buen efecto. Del interior es menos divertido. Acabo de hacerme fotografiar en nobles poses por tres fotógrafos ambulantes (…)Me reclino en las palmeras. ¡Qué estilo! Después voy a dar un paseo al mar”.

Esta fue su último festín en Alicante y, por ende, su última visita. No sólo disfrutó de la gastronomía, el buen clima y la playa del Postiguet, sino que en la biografía de Montse Morata dedicada a él, “Aviones de papel”, relata y plasma la buena voluntad de las gentes de la ciudad. Según la escritora, en otras cartas cuenta “cómo los limpiabotas de la ciudad trabajaban, acariciando los zapatos, sin perder la sonrisa”. También narra la anécdota de cómo le saludó un mendigo con una sonrisa y Saint-Exupéry “al ver su alegría, le invitó a tres cigarros para que no dejara de sonreír”, indica la autora de la obra sobre el aviador.

El vínculo del creador de “El Principito”, entre otros libros, hacia Alicante se ejemplifica a través de la visión del francés en sus anécdotas sobre lo costumbrista. En concreto, la pasión con la que se vive todo. En una ocasión tuvo que pasar la Nochevieja en la Costa Blanca debido a una avería, y cuenta que “todo el mundo sonreía, se notaba un ambiente de fiesta en cualquier rincón”. Además, recuerda que escribió una carta a las dos de la madrugada asombrado por la escena que vio entre varias “mujerzuelas”, donde una lloraba enloquecidamente y otras la trataban de consolar. Según Saint-Exupéry, “las españolas viven las emociones como heroínas de ópera”.