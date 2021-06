Tributo a Chick Corea para abrir el festival de jazz en el ADDA

The Chick Corea Symphony Tribute es el lema de este primer concierto, que dará comienzo a las 20 horas, en el que se rinde tributo al pianista y compositor, ganador de una veintena de Grammys, fallecido el pasado mes de febrero.

En este homenaje, que se repite mañana a la misma hora, participa la orquesta ADDA Simfònica, dirigida por su director titular, Josep Vicent. También se suman a este tributo Antonio Lizana, David Pastor y Emilio Solla Trío.

Chick Corea compuso el tema Paquito, dedicado a D’Rivera, artista con el que ha grabado y ha realizado giras Emilio Solla, compositor y pianista, ganador de un Grammy Latino al mejor disco de jazz de 2020. Solla, que ha realizado los arreglos y la orquestación de este espectáculo, también trabaja con músicos como Yo-Yo Ma y Wynton Marsalis.

El Fijazz continuará el domingo con la actuación de Michiel Borstlap Trío, con Boudewijn Lucas y Erik Kooger. El 7 de julio será el turno de Nesrine, con Rissala.

El guitarrista Mariano Gil y el bandoneonista Orlando Dibelo rendirán homenaje a Piazzolla el día 8, mientras el pianista Dorantes traerá su Identidad un día después. El bajo de Michael Leage sonará el día 10 y el 11 será la formación Autòctone, con Sons de Rapsoda, la que sonará en el ADDA.

El pianista Tigran Hamasyan, con The call within, actuará el 14; un día después lo hará el baterista Billy Cogham’s y el 16 será Miguel Ríos el que se subirá a ese escenario con The Black Betty Trío.

El 21 de julio, turno para Avishai Cohen junto a ADDA Simfònica; el 22, sonará el chelo de Matthieu Saglio con su cuarteto; el 23, Kiko Berenguer y su Flamenco Jazz Quartet, y Mulatu Astatke cerrará el Fijazz el día 24.