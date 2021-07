2.300 cortos de 47 países participan en el Festival de Cine de Elche

El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (FICIE), organizado por Fundación Mediterráneo, ha alcanzado este año una participación de 2.287 cortometrajes para la 44ª edición del certamen, que se celebrará del 16 al 23 de julio de 2021 en el Hort del Xocolater y en la playa de Los Arenales.

Luis Boyer, presidente de Fundación Mediterráneo, afirma que “estamos muy satisfechos del altísimo número de participantes, ya que venimos trabajando duro y haciendo un esfuerzo importante durante los últimos años para consolidar el FICIE dentro del panorama cinematográfico nacional e internacional”. “Esta respuesta tan masiva”, añade Boyer, “nos reafirma en nuestro compromiso con la cultura, con el cine y con los ciudadanos de Elche y de la provincia de Alicante”.

El presidente de Fundación Mediterráneo también destaca que “la cifra de participación no ha dejado de crecer desde que hace dos ediciones incrementamos los requisitos para poder presentarse al FICIE y reducir la participación, primando siempre la calidad sobe la cantidad y permitiéndonos realizar una gestión más eficiente del proceso de selección”.

En este sentido, el director técnico de Fundación Mediterráneo, Antonio Gómez, y máximo responsable del FICIE, indica que “el Festival de Cine de Elche es la iniciativa cultural más importante que organizamos cada verano y la magnífica acogida del público y de la crítica especializada nos anima a seguir apostando por hacer mejor el FICIE año tras año, y siguiendo adaptándonos a los nuevos tiempos y nuevas formas de consumo de las creaciones audiovisuales”.

A la 44ª edición del certamen cinematográfico decano de la Comunitat Valenciana se han inscrito 2.287 cortometrajes, lo que supone un incremento de más del 40% respecto a los 1.587 cortos presentados a concurso el año pasado. Cabe destacar que de los presentados, aproximadamente el 30% no han superado la primera criba, gran parte de ellos por estar rodados en lengua no española y no aportar los correspondiente subtítulos.

En total, la participación de este año del FICIE ha llegado desde 47 países de todo el mundo. Los países con representación han sido Argentina, Austria Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Hungría, India, Irán, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kurdistán, Lituania, Malasia, México, Noruega, Países Bajos, Palestina, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía, Uganda, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

La categoría con mayor participación, como suele ser habitual, es la de Ficción, con 653 cortometrajes. El resto de distribución de participación por categorías es Animación, con 143 cortometrajes; Documental, 228; Internacional, con 438 cortometrajes; Fes Curt, con 56 cortometrajes; Autor Novel, con 293; y por último, 74 en la categoría Mobile.

Desde hace años, el FICIE es uno de los festivales con mayor participación de España, y por ello cuenta también con un numeroso jurado de selección formado por 24 personas, entre los que se encuentran miembros del Cineclub Luis Buñuel, Universidad Miguel Hernández y profesionales del mundo de la producción, dirección y animación en el mundo del cortometraje.

Tras el cierre del plazo de inscripción, que terminó el pasado día 17 de mayo, arrancó el proceso de selección, que consta de dos fases. En la primera de ellas, en marcha desde el comienzo de la inscripción, se comprueba que los cortometrajes cumplen las bases para ser aceptados. Una vez que las cintas entran en el sistema de puntuación, los miembros del Jurado de Selección valoran todos los cortos, y los que mayor puntuación obtengan serán los que finalmente se proyectarán durante el Festival y de entre los que saldrán los ganadores de las diferentes categorías.

Además, respecto al año anterior se mantiene la dotación de los premios en 16.000€ y seguirá enviando directamente a los premios Goya dos de los cortometrajes premiados.

44º FICIE

Los trabajos seleccionados de entre los 2.287 presentados se podrán ver en diferentes proyecciones en el Hort del Xocolater y en la playa de Arenales del Sol del 16 al 23 de julio, día que tendrá lugar la gala de clausura y se dará a conocer los ganadores.

Entre las novedades más destacadas se encuentran la creación del premio especial Luis García Berlanga y el acuerdo con la plataforma Amazon Prime Video, gracias al que los cortometrajes más interesantes que participen en la Sección Oficial del FICIE y que así lo deseen podrán verse en el canal TVCortos de la conocida plataforma de vídeo.

Un jurado de selección elegirá de entre todos los trabajos que se presenten al certamen, aquellos que considere más cualificados para formar parte de las distintas Secciones Oficiales del Festival.

El jurado de calificación, compuesto por diferentes personalidades del mundo del cine y la comunicación, dará a conocer su veredicto en el acto de clausura del certamen, el viernes 23 de julio de 2021.

Premios

PREMIO FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO AL CORTOMETRAJE DE FICCIÓN, está dotado con 2.500 euros, Trofeo Dama y la preselección para la 36ª Edición de los Premios Goya 2022, a los que solo podrán optar los autores españoles.

PREMIO FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO AL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL, está dotado con 2.500 euros, Trofeo Dama y la preselección para la 36ª edición de los Premios Goya 2022, a los que solo podrán optar los autores españoles.

PREMIO “AYUNTAMIENTO DE ELCHE” AL MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN, de cualquier nacionalidad y dotado con 2.000 euros y Trofeo Dama.

PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN, de cualquier nacionalidad. Está dotado con 2.000 euros y Trofeo Dama.

PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL, de cualquier nacionalidad. Dotado con 2.000 euros y Trofeo Dama.

PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE INTERNACIONAL, en cualquier categoría y nacionalidad (no España). Dotado con 1.000 euros y Trofeo Dama.

PREMIO “FES CURT” AL MEJOR CORTOMETRAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, dotado con 500 euros y Trofeo Dama. El cual podrá́ ser elegido en cualquiera de las categorías y cuya producción proceda de autores de la Comunidad Valenciana o de productoras radicadas en dicha comunidad autónoma y preferentemente en valenciano o subtituladas en este idioma.

PREMIO "CINECLUB LUIS BUÑUEL" AL MEJOR AUTOR NOVEL, dotado con 500 euros y Trofeo Dama, elegible en cualquiera de las categorías. Podrán optar tanto autores españoles como internacionales que hayan realizado hasta su tercer cortometraje.

PREMIO

MOBILE FILMMAKER

, dotado con 500 euros y Trofeo Dama. Pueden ser Ficción o Documental, a los que pueden optar tanto autores españoles como internacionales cuya producción haya sido realizada por smartphone.

PREMIO DEL PÚBLICO "HORT DEL XOCOLATER", dotado con 500 euros y Trofeo Dama de entre aquellos cortometrajes españoles e internacionales que formen parte de la Selección Oficial del FICIE. Será elegido el cortometraje que más votos haya recibido del público asistente a las proyecciones de la Sección Oficial en el Hort del Xocolater entre el 16 y el 22 de julio de 2021.

PREMIO FICIE ORIGINALS, al que optarán los alumnos del Grado en Comunicación y Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche y que realicen un proyecto de webserie o serie de televisión. El premio está dotado con 1.000 euros y el Trofeo Dama como ayuda directa a la producción del proyecto. Toda la información de esta convocatoria se podrá encontrar en la web oficial del FICIE y en la web de la UMH.

PREMIO “LUIS GARCÍA BERLANGA” AL MEJOR CORTOMETRAJE, en cualquier categoría. Está dotado con 1.000 euros, el Trofeo Dama al que solo pueden optar los autores españoles. En el marco de los actos previstos para conmemorar el Año Berlanga, que celebra el Centenario del nacimiento de uno de los cineastas españoles más importantes de todos los tiemps, Fundación Mediterráneo, como organizadora del FICIE, quiere premiar el cortometraje que mantenga el espíritu de la ironía, la sátira y la agudeza propios del estilo berlanguiano.

Organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y del Cine Club Luis Buñuel de Elche.