ARCOmadrid 2021, organizada por Ifema Madrid, celebrará del 7 al 11 de julio su 40ª edición con el objetivo de marcar un punto de inflexión para relanzar y reactivar el mercado del arte contemporáneo.

En esta edición participan más de 1.500 artistas y un total de 130 galerías de 26 países, de las cuales 105 integran el 'Programa General', sumándose a ellas la sección comisariada 'Opening', con diez galerías, y 'Remitente. Arte Latinoamericano', con representación de quince galerías.

La feria se celebrará en los pabellones 7 y 9 de Ifema Madrid, en un espacio "absolutamente seguro" por las medidas contra la Covid-19, con un aforo reducido al 50%. "Esta edición especial se adapta al actual contexto sociosanitario, hemos planteado un nuevo rediseño y redistribución del espacio", ha señalado este viernes el director general de Ifema Madrid, Eduardo López-Puertas, durante la presentación de ARCOmadrid 2021.

"Hemos querido ser muy escrupulosos en el cumplimiento de todas las medidas, entre las que está que el aforo máximo presencial será no superior a los 8.000 asistentes, que supone el 50% del aforo total que podría haber", ha asegurado López-Puertas, quien, haciendo balance entre las medidas de seguridad y la calidad, cree que el proyecto que ha salido "es muy importante y muy bueno".

Aunque ha lamentado el "pequeño repunte" de la incidencia de Covid-19 en España, ha destacado que la franja de mayores de 40 años, que es el "potencial público" de ARCO, el 87% tiene al menos una dosis de la vacuna. "Tenemos que gestionar el momento en el que ocurren las cosas y ver qué medidas tenemos que tomar", ha dicho.

Como novedad este año, la feria concentra 25 'Proyectos de Artista', todos ellos de mujeres, lo que contribuirá a dar mayor visibilidad y protagonismo a las creadoras. Todo ello se verá reforzado por la intervención de diferentes arquitectos y diseñadores para conformar una feria más arquitectónica y construir un nuevo formato para ARCOmadrid.

Para Ifema Madrid, según ha subrayado López-Puertas, celebrar esta feria "ha sido un trabajo de responsabilidad por impulsar el mercado artístico, promocionar artistas y fomentar el coleccionismo". "Sin duda es una convocatoria única excepcional", ha celebrado.

ARCOmadrid 2021 contará, un año más, con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, lo que, a juicio del director general de Ifema Madrid, "representa el firme apoyo de la Casa Real al arte contemporáneo".

Durante su intervención, la directora de la feria, Maribel López, ha explicado que, debido a la situación especial por la Covid-19, el espacio de ARCOmadrid 2021 es "muy diferente en cuanto a la circulación, adaptado a la situación a la seguridad": "La feria está construida en base a las ganas de apoyar el arte, trabajar por el arte y conseguir mejores opciones para los artistas".

Los 40 años, en 2022

Asimismo, ha avanzado que la celebración especial por los 40 años de la feria se trasladará al año que viene debido a que no han podido asistir todas las galerías: "El cumpleaños lo haremos en 2022, lo llamaremos 40 más 1, cuando todas las galerías puedan estar porque una celebración no se puede hacer si no están todos tus amigos".

Al ser preguntada por la previsión de ventas en esta edición, la directora de ARCOmadrid ha indicado que esperan "superar todas las expectativas", aunque ha añadido que no pueden saberlo de momento. Además, ha apuntado que en número de visitantes no pueden pensar en los términos de años anteriores, ya que se ha reducido el aforo a la mitad por propia decisión de seguridad y protección de todos los visitantes.

En su opinión, ARCO es una plataforma "para generar oportunidades, una institución única por su capacidad de ofrecer negocio y visibilidad". Para ello, este año se han centrado en anclar "muy bien" tres principios: la calidad, la internacionalidad y el apoyo de coleccionistas locales e internacionales.

"Otro punto importante de la feria es el Foro, un lugar único para ARCO donde se lanzan preguntas que este año hemos articulado en tres grandes temas: sostenibilidad, el futuro de las ferias de arte y el futuro de la creación", ha explicado López, destacando que, aunque hay que "defender el encuentro", este año tendrá un formato híbrido para aprovechar las posibilidades que ofrecen herramientas de streaming utilizadas durante la pandemia.

Programas artísticos

ARCOmadrid volverá a contar este año con su eje principal, el 'Programa General', que junto a las galerías españolas estará conformada además por una importante representación europea de primer nivel como Carlier Gebauer, Chantal Crousel, Georg Kargl Fine Arts, Jérôme Poggi, Krinzinger, Lelong, Mor Charpentier, Nachst St. Stephan Rosemarie Schwarzwalder, Nadja Vilenne, Nordenhake, Pedro Cera, Peres Projects, Perrotin, Peter Kilchman, Thaddaeus Ropac, Vera Cortês o Wilde.

A estas se suman algunas procedentes de otras regiones como Dvir Gallery (Tel Aviv) o Movart (Luanda), así como galerías latinoamericanas como El Apartamento, Galería de las Misiones; Proyectos Ultravioleta; Proyecto Paralelo; Gaga; La Balsa Arte; Piero Atchugarry o Walden.

En esta edición la presencia de Latinoamérica toma un protagonismo "diferente y adaptado a la realidad". De este modo, la feria incorpora la sección 'Remitente. Arte latinoamericano', producida por la complicidad de Mariano Mayer, una propuesta que mostrará la importancia del arte latinoamericano y cuya esencia es facilitar y apoyar a las galerías que en esta ocasión no pueden viajar a Madrid.

La sección, en la que participan quince galerías, plantea la posibilidad de incluir obras que ya se encontraban en España o en Europa; que pueden viajar a través de formatos digitales; que pueden ser producidas a través de instrucciones; o incluso obras que pueden estar presentes en esta edición a través del apoyo y la colaboración entre galerías.

'Remitente' estará protagonizada por esculturas, dibujos, pinturas, fotografías, vídeos, instalaciones y obras gráficas de 19 artistas de Latinoamérica, como Raúl Zurita, Felipe Mujica, Mauro Guzmán, Héctor Zamora, Jimena Croceri o Natalia Iguiñiz, entro otros.

Por otro lado, a través del 'Programa Opening', cuya sección ha sido realizada por Övül Durmusoglu y Julia Morandeira, la feria será espacio para explorar galerías como Jahmek (Luanda); The Pill (Estambul); Balcony (Lisboa); o Eugster Belgrade (Belgrado).

Además, como novedad este año ARCOmadrid concentra sus 25 'Proyectos de Artista' exclusivamente en mujeres, entre las que figuran Johanna Calle, Dominique González-Foerster, Fernanda Fragateiro, Isabel Villar, Sophie Ristelhueber, Jessica Stockholder en diálogo con Almudena Lobera, Rebecca Ackroyd, Maja Bajevic o Anastasia Samoylova.