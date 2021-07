El actor José Sacristán fue distinguido este viernes con el Premio Nacional de Cinematografía 2021, dotado con 30.000 euros, «por representar la historia viva del cine español de los últimos sesenta años y por haber encarnado como nadie las contradicciones, vicisitudes e idiosincrasia de una sociedad en transformación», según un comunicado posterior del Ministerio de Cultura y Deporte, que concede el premio.

La noticia ha trascendió antes de llegar a oídos del propio Sacristán, que estaba sin cobertura entre Segovia y Torrelodones (Madrid) rodando la próxima película de Fernando Colomo, Cuidado con lo que deseas. «En el Año Berlanga, reconocemos a uno de los actores más grandes de nuestra historia. Le he telefoneado y, cómo no, le he pillado rodando, al pie del cañón ¡Gracias Pepe por tanto, por todo! Un abrazo enorme», ha escrito el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

El jurado ha señalado que ha trabajado con algunos de los cineastas más relevantes, entre los que destaca a Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez, cuyos centenarios se celebran este año y con cineastas en activo como Carlos Vermut, Isaki Lacuesta o Javier Rebollo, «conectando con distintas generaciones y sensibilidades».

«Trabajador incansable, curioso, apasionado, versátil, ha pasado de la comedia popular de los sesenta y setenta a protagonizar películas de carácter social o thrillers, personificando también la propia evolución de nuestra cinematografía», añade el jurado.

«Y no solo ha destacado en el cine sino en el teatro o el musical, una referencia y personalidad indisoluble del imaginario cultural de nuestro país», precisa.

Sacristán es uno de los actores más veteranos y prolíficos del cine español, fue icono de la Transición y en los últimos años fetiche de los nuevos directores. Con más de 150 películas, su trayectoria cinematográfica ofrece un recorrido por la historia reciente de España y sus grandes directores, desde Fernando Fernán-Gómez a Berlanga, Sáenz de Heredia, José Luis Garci, Mario Camus, Pilar Miró, Gonzalo Suárez, Eloy de la Iglesia o Fernando Trueba. A ellos se han sumado en los últimos años Carlos Vermut, Kike Maíllo, Isaki Lacuesta o Pau Durá.

Entre sus trabajos más recientes se encuentran además series de televisión como Altamar y Velvet y obras de teatro como Mujer de rojo sobre fondo gris de Delibes.

En los 80 también empezó a dirigir largometrajes: Soldados de plomo (1983), con guión propio; Cara de acelga (1986), y una versión de la obra teatral Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? (1992).

Ha recibido numerosos premios, como dos Conchas de Plata del Festival de San Sebastián, un Goya, e Cóndor de Plata de Honor en 2011, el Premio Feroz de Honor a toda una carrera en 2014, cinco Fotogramas de Plata y la Medalla al Mérito de las Bellas Artes.