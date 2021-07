El mundo ilustrado de García Lorca

Para explicar esto y también su contenido, Ros estará el próximo martes en Alicante (89 Mundos, 19 horas), y para firmar ejemplares estará el miércoles en Benidorm y el jueves en Torrevieja (en ambas localidades en la librería Santos Ochoa, de 18 a 21 horas y de 19 a 20.30 horas, respectivamente).

Dice que Lorca le atrae desde que de pequeña empezó a ver su teatro. Tanto que ya incluyó su figura en su primer libro ilustrado, Cosas nuestras. «Afrontar este trabajo me producía mucha emoción, pero también mucho vértigo porque ya se ha escrito mucho sobre él, así que decidí hacerlo desde el punto de vista de una ilustradora a la que le gusta mucho Lorca».

Pensó en 170 o 180 páginas, pero acabó necesitando 352, aunque no es exhaustivo con su biografía. «Es un libro ilustrado y no contiene todo, quería contar quién fue esa persona que dejó tanta huella en los que lo conocieron y que sigue siendo tan querida; quería mostrar la esencia de Lorca, no todos los detalles de su vida».

El libro, fruto de un largo proceso de documentación, está estructurado en actos y cuadros, como si fuera una obra de teatro, y también introduce declaraciones de figuras que lo conocieron. «Lo he hecho así como homenaje a su faceta de dramaturgo y el amor que sentía por el teatro desde niño. Luego aparecen esas entrevistas reales y esos personajes que nos van contando quién era él y anécdotas». Entre ellos, sus hermanos, Francisco, Isabel y Concha, y amigos como Buñuel, Dalí o Vicente Aleixandre.

Se incluyen además textos originales de Lorca, desde poesía o fragmentos de obras y partes de discursos, cartas o conferencias. «Lorca es Lorca, yo lo que he intentado es quedarme con las partes de su vida que a mí más me emocionan. En este sentido, al hacer la selección de los aspectos que me parecen más importantes pues doy una versión personal».

La recuperación de la memoria es uno de sus objetivos. Lo hizo en Cosas nuestras y ahora en Federico. «Quiero dar voz a los que no la pudieron tener».