Paladares selectos

Compositor y pianista holandés con amplia reputación internacional. El premiado Michiel Borstlap (1966) y su trío componen la actuación que tuvo lugar en la sala de cámara del ADDA. El clasicismo y el jazz contemporáneo constituyen sus temas, y en esto último se ubica el álbum 88, fechado en 2012 y denominación del concierto. El último disco de su destacada cosecha, hasta ahora, es Mvses, de 2021.

Dentro de la XXIV edición de Fijazz, quedan patentes las características de Borstlap, precursor de una nueva generación en compañía de sus dos colegas. El toque pianístico tiene su claridad sonora, intensidad, depurada técnica y cierta melancolía. Una dimensión musical entre el pop, lo jazzístico, la danza, el talante de las partituras de películas y las maneras de un concertista de piano clásico actual. Piezas de amor y deseo con propio estilo y las volubles melodías de su jazz minimalista, que proviene de la filosofía que le da nombre. Menos es más. Con menos notas transmitir más sentimientos.

Todo eso establece la sonoridad de Michiel Borstlap acompañado por el bajo eléctrico de Boudewijn Lucas y la batería de Erik Kooger, quien toca con sutilidad y vigor si es preciso. Two sisters, Always in the night o Cherish your sunshine. El formato de trío con piano de jazz moderno colea con sus estructuras musicales. La más selecta afición lo recibe atenta a las jugadas, valorando este género de música que representa la libertad y que en el caso de esta actuación nos exige una escucha concentrada, distancias preferiblemente cortas. Sonidos y fraseos tienen personalidad y administran un flujo emocional con el registro percusivo, armónico y melódico del piano como estética.

Entre otros temas, Third plane, Tz y Just one of those things. Es un músico versátil que no pretende caer en la rutina (pese a que pueda sentirse en ocasiones) con sus notas, combinaciones e intervalos. La improvisación también conforma el espacio musical. Y lo de 88 se refiere al número de teclas del instrumento a escala completa.