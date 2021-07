Compone, toca el violonchelo y canta. En poco espacio de tiempo, desde 2017, la franco-argelina Nesrine Belmokh se ha posicionado en un notable lugar por el noble carácter de una música mediterránea con ritmos norteafricanos, raíces árabes y andaluzas. La cautivadora artista manipula el instrumento con la estilizada figura de un chelo no tradicional, teniendo en consideración el sólido soporte de la música clásica, los rasgos minimalistas y la influencia de variados géneros. Melodías de pop, blues, soul o la canción francesa, como comprobó el público en el concierto realizado en la sala sinfónica del ADDA. Entre otros, interpretó temas de su segundo álbum, Nesrine, precisamente, en el que sobresale Rissala, un bello canto de amor y comprensión. Las notas jazzísticas con una voz cálida que interpreta en árabe, francés e inglés, y el encanto multicultural de esta clase de música abierta al mundo. Una de esas bandas sonoras de la globalización. Oímos My perfect man, Memories o Mumkin. Dinamismo e intimismo, en suma. Habla en castellano a los espectadores y sus semillas prosperan, convirtiéndose en canciones que comparte. Disfruta y hace disfrutar al oyente. Esa capacidad creativa se acoge con especial agrado al saborear el repertorio de Nesrine Belmokh, a la que apoyan tres apreciables músicos. El bajista Swaeli Mbappé, el guitarrista Vincent Huma y el percusionista valenciano David Gadea. Entre otros temas musicales, Fantasy, Elle y Vitamin C, versión realizada a partir de la pieza de rock psicodélico y experimental del conjunto alemán Can, nacido a finales de los años 60 y ya desaparecido. Un territorio con exótico combinado de sensaciones y emociones. La base rítmica del trío y el poder de seducción vocal de una Nesrine poética, alegre, espiritual e innovadora. Toca el instrumento sin arco y con él, y palpitan el sentimiento amoroso y la búsqueda de la felicidad. Los cuatro hacen lo que quieren y obtienen recompensa.