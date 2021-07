«Improviso canciones en los conciertos, es mi forma de hacer música»

Noby (abreviatura de nobody), que se enfrentó en el escenario al indie-pop del grupo La Jetée y ala diversión electrónica de Viika, no encuentra palabras para definir su estilo. «A mí también me cuesta definir la música que hago, no es un estilo que reconoces; yo suelo decir que está entre jazz, mezcla de pop, influencia del funk...». Aunque lo que tiene claro son sus aspiraciones: «Entre broma y verdad, siempre he dicho que me gustaría ser una especie de vedette de la música, dentro de lo que yo hago, por la variedad».

Noby, que vive en el Bulevar del Pla, estudió ilustración y trabaja pintando y también tatuando. Tuvo su primer contacto con una guitarra a los 10 años, contagió a su hermano y juntos formaron el grupo Stam Hornet. «Yo tenía 14 y mi hermano 17; hicimos un par de conciertos en el 8 y Medio, era un poco entre rock y pop».

Pero su inquietud iba más allá y empezó a cantar, componer y ensayar, a subirlo a Instagram y a moverse por bares de Alicante y Alcoy dando pequeños conciertos. Incluso la llamaron para que hiciera dos actuaciones en Teruel. «La mayoría son composiciones mías, aunque también hago alguna versión, pero dada la vuelta».

Si algo caracteriza su estilo, afirma, es que «intento transmitir desde la verdad y el sentir total de la música». Su voz tiene mucho que ver. «Tener la voz desgarrada fue una evolución; al principio cantaba más lineal, no tenía tantas conciencia de los recursos que puede tener la voz. Con el tiempo he aprendido a expresarme mejor con la voz». Y apunta que «si hay una frase o palabra que quiero decir con una intención determinada, eso es lo que hace que module la voz de una forma o de otra».

Noby, que se ha autoeditado un EP con seis temas, compone y canta además en castellano, valenciano e inglés. « Sé hablar los tres idiomas y es algo que tengo que aprovechar a la hora de crear música y también pienso que puedes llegar a transmitir diferentes cosas con distintos idiomas. Muchas veces en algunas palabras en valenciano puedes transmitir más dulzura que en castellano, por ejemplo. Los idiomas son otra herramienta más para crear».

Si tiene que destacar alguna de las músicas que escucha va desde Sidney O’Connor a Antonio Flores pasando por Alba Reche. «Escucho absolutamente de todo... hasta tengo que admitir que hay bases de reggaeton que tienen un trabajazo detrás que hay que valorar».

Ganar el Emerge Alicante supone para esta cantante alicantina «tener la posibilidad de llegar a más gente para que mi música no se quede solo en mi habitación y que pueda trascender más allá; y si lo que hago puede ayudar a la gente como me ayuda a mí pues me encantaría».