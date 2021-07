Inmerso en la gira que lleva el nombre de su último trabajo, Con los pies en el suelo, Luis Cepeda atiende a La Opinión justo después de vacunarse. Con la misma cercanía e ilusión que cuando comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo de la música, habla de sus próximos proyectos, sus nuevos retos y saca a relucir los principios que siempre le acompañan.

El próximo jueves, 15 de julio, le tendremos de nuevo en Málaga, esta vez en el Starlite de Marbella, una cita que sé que le hace mucha ilusión y que además comparte con Miriam Rodríguez, lo que imagino que lo hará más especial aún. ¿Cómo lo afronta?

Pues con muchas ganas de cantar en el Starlite, porque era uno de los retos que tenía que conseguir y ya por fin podemos realizarlo. Y con Miriam pues imagínate muchísimo mejor, mejor acompañado que con Miriam no se puede estar.

Aunque el verano pasado ya tuvo conciertos, ¿qué se siente al poder volver a subirse al escenario este año de nuevo en una situación tan atípica?

Lo del año pasado era distinto porque hicimos conciertos en acústico, más tranquilos, con la gente sentada, muy separada, con sillas a kilómetros de distancia, y era un poco raro, no te voy a engañar, pero ahora evidentemente vamos con toda la banda, con la gente que creo que ya se puede hasta levantar del asiento y me hace ilusión volver a empezar la nueva normalidad y volver a recuperar un poco la esencia de los conciertos.

¿En el concierto de Marbella vamos a poder escuchar ya la nueva canción para saltar en los chiringuitos?

No lo sé, porque como no sale hasta mediados o finales de julio, o sea no sale todavía para el concierto, entonces no sé si me dejarán cantarla. Igual me arranco y la canto un poco en acústico, no lo sé, pero no está preparada.

Ya ha mostrado una foto del videoclip en su cuenta de Twitter, pero ¿me da una pista más de lo que se viene con este nuevo tema?

Pues la pista es la foto, yo creo que con la foto ya te lo digo todo. Es un tema muy playero, para bailar un poco más, un poco para disfrutar del veranillo.

Con la experiencia que tuvo el pasado verano y los conciertos que ha tenido este año ya, ¿puede decir que la cultura es segura, que hacer este tipo de eventos con público es seguro en esta situación?

Hombre, por supuesto. Si siempre tomas las medidas oportunas de seguridad que han fijado, que son las mejores medidas, yo creo que es que no lo tengo ni que decir. Básicamente hay que hacer una reflexión sobre todos los conciertos que hubo, sobre todas las pruebas, por ejemplo Love of Lesbian, que hicieron un concierto con 5.000 personas y todas las medidas de seguridad y no hubo contagios ni ningún brote. Los brotes se dan cuando la gente se descontrola, se quitan las mascarillas, se pone a beber del mismo vaso de los demás... entonces ahí sí que sí. Pero en un concierto no, la cultura ahora mismo es lo más seguro que te puedas imaginar.

Por cierto, le tengo que preguntar, que sé que se ha vacunado. ¿Se le ha quitado ya el susto que ha pasado?

(Risas) Sí, claro que sí. Acabo de llegar de vacunarme de hecho. Pero lo del susto lo hice un poco de cachondeo.

Aparte de la gira, acaba de renovar también contrato con Universal. ¿Qué se va a venir en esta nueva etapa?

Pues canciones nuevas. Yo tengo ahora mismo un mejor contrato discográfico que el que tenía antes. Han puesto un poco más de confianza en mí y evidentemente eso hay que pagarlo de alguna forma y tenemos que sacar música buena y nueva sobre todo en estos tiempos que corren.

¿Habrá disco este año, el que viene?

Yo creo que para este año todavía no llegamos, pero iré sacando canciones poquito a poquito para conformar un álbum luego.

En Con los pies en el suelo, hay un poco de todo, canciones de amor, de desamor, de temas sociales. ¿En este nuevo disco va a haber también un poco de todo, va a experimentar con sonidos, con temáticas?

Yo creo que sí, que hay también de todo. Me gusta hablar de todo, hay una canción que también habla un poco del sistema político de ahora mismo, un poco criticando la ultraderecha más ultraderecha y más tradicional, entonces sí que hay temas que hablan de todo. Y luego el sonido pues, evidentemente, evoluciono hacia un lugar donde estoy más cómodo y me gusta más.

¿Las canciones que ha ido filtrando estos últimos meses estarán en el disco?

Sí, yo creo que sí, porque yo voy filtrando temas porque me gustan esos temas y al final los termino terminando, valga la redundancia.

Al ritmo que ha contado que ha estado componiendo, debe tener ya para un disco triple.

No, no, hay que elegir (risas). Pero seguramente todas las filtraciones que haya hecho se metan en el disco.

En estos últimos tiempos la industria musical ha ido experimentando muchos cambios y parece que los números, las cifras, cobran más protagonismo, tanto para los que hacen música como hasta para los fans. ¿Cuando compone, cuando trabaja en su música, eso le influye en algún modo, piensas en ello?

¿En los números? No, qué va. Yo hago música porque me gusta hacerla y hago la música que me gusta, no pensando en números más o menos. A ver, con vivir de ello a mí me sobra y me basta, no tengo que tener ningún hit como para trabajar de músico.

Le tengo que preguntar por Latinoamérica, que le quedó pendiente una visita. ¿Qué se siente al ver que tiene a gente que le sigue en Argentina, en México, en Perú, en Brasil?

Pues mucha frustración por no poder ir. Lo máximo que siento es frustración de no poder estar allí.

Pero debe ser bonito ver el trabajo que hacen sus fans allí para dar a conocer su música.

Por supuesto, pero ellas ya lo saben, que si por mí fuera yo estaba allí ya, haciendo conciertos, atendiendo a la gente y todo, pero no se puede todavía.

En las redes sociales está lo mejor y lo peor y me parece admirable que siga en ellas después de todo lo que ha vivido. ¿Hay que ser muy valiente o muy loco para pronunciarse en redes y alzar la voz en temas políticos o sociales?

Yo creo que ni valiente ni loco. Creo que hay que recapacitar sobre la gente que esta en Twitter o en redes. Al final, por ejemplo, en Twitter está lo peor de lo peor y lo mejor de lo mejor, entonces todo lo que escribas siempre va a haber alguien que te lo ponga en duda, que te lo critique o que te insulte, lo más normal es que te insulten. Pero cuando ya recapacitas y dices mira esta es la gente de siempre y es lo que hay y si quiero dar mi opinión sin ningún tipo de insulto ni ningún tipo de mal y conlleva una ola de insultos, pues te acostumbras al final, porque es lo de siempre. Al principio pues te afecta un poco pero luego es ya como que pues los de siempre hablando mal.

¿Pero cree que es importante que la gente que tiene influencia alce la voz en ciertos temas?

Hombre, yo creo que si considero que tengo unos principios que son buenos, si no me parece justo algo pues lo digo. Evidentemente no voy a ir diciendo que el agua deshidrata y tonterías de esas, pero cosas cabales que me parecen justas y normales, pues que la gente pueda tener una opinión, con un raciocinio, con dos dedos de frente, pues sí que se puede explayar en Twitter.

¿El confinamiento y la pandemia le han servido para parar de la vorágine de los años anteriores? ¿Es de los que ha aprovechado este año que hemos tenido para centrarse más en los detalles del día a día, en las pequeñas cosas, o es de los que quería salir ya de la casa?

La verdad, aproveché para descansar un poco. Porque antes justo en la cuarentena tenía el disco compuesto, acababa de terminarlo y no me apetecía para nada ponerme a escribir sin haber sacado los temas que quería sacar, entonces aproveché para descansar un poco y valorar sobre todo lo que tengo, lo que viene y evidentemente dar gracias porque hay mucha gente que al final lo ha pasado muchísimo peor que nosotros.

Si echa la vista atrás, ¿está satisfecho con cómo está ahora, está donde se veía cuando mirabas a tu futuro hace cuatro años?

Estoy muchísimo mejor. Yo pensaba que iba a ir tocando en bares y a final me voy al Starlite. Son cosas que, si haces un balance, son muy, muy positivas.

¿Habrá más fechas dentro de esta gira?

Yo creo que sí, que habrá alguna fecha por ahí que salga, pero no mucho más, porque realmente estoy esperando ya para la gira de salas, para cuando todo el mundo esté vacunado y se pueda hacer. Próximamente, cuando saque música nueva, ya habrá una buena gira mejor.

Tengo una curiosidad que siempre le pregunto a la gente que se dedica a escribir. ¿Cuando compone es más de orden o de caos? ¿Cómo lo hace, tiene una libreta donde anotarlo todo, lo escribe en el móvil?

A ver, yo soy un poco caos la verdad para escribir, no tengo una libreta fija donde escriba canciones, sino que cojo folios por ahí, luego no los encuentro, luego me tengo que acordar de las letras que he escrito... es un poco caos. Sí que es verdad que podría ser más organizado, ahora que me lo dices igual me compro una libreta. Pero a veces llega solo, a veces estás durmiendo y te llega una cosa y te tienes que despertar para escribirla, a veces que se escribe sobre algo y te sientas y lo escribes, depende del momento yo creo.

Ha participado ya como compositor en una canción para Sandra Groove y Critika, ¿le vamos a ver más en esa faceta de componer para otros?

Sí, hombre. Cuando estemos más tranquilos y con más tiempo y creo que sí que me voy a sentar a componer. Aparte ahora mismo estoy conociendo a mucha, mucha gente de la industria, productores, escritores... con los que me gustaría trabajar mucho, como Piero, como Chris, mucha gente que últimamente he conocido que son muy talentosos y me gustaría trabajar con ellos.

Ya para acabar, como resumen, ¿podemos decir para que sus fans se queden tranquilas que el año que viene tiene disco nuevo y el single en unas semanas?

Probablemente sí, el año que viene disco, pero la fecha del single todavía no la sé. Sé que es cien por cien en julio, pero no sé si es en una semana, en tres o en dos, cuando me digan, porque eso tiene un proceso y puedo decir un día y al final que no sea.