"Sería tremendo estar en una fiesta de Daft Punk"

En España son pocas las personas que consiguen arrastrar durante décadas a tantos millares de seguidores a lo largo y ancho del país. La atmósfera de su producto atrapa a su fiel comunidad en las redes de la nostalgia y la música electrónica. La meticulosidad con la que crea y trata macro proyectos son seña de identidad de José Luis Garaña (Madrid, 1977), más conocido como DJ Nano, y la gente con la que trabaja. Mientras recorre el sur de España en un AVE, el disc jockey comparte su tiempo durante un mini tour por localizaciones como Mijas y Alicante. Agradecido, orgulloso de su gente y siempre acordándose de los que crean junto a él noches que para muchos son un recuerdo único para toda la vida.

Hacía tiempo que no venía a Alicante a pinchar, se le ha podido ver por otras discotecas en Torrevieja, ¿pero qué opinión tiene de la ciudad?

Alicante es una ciudad maravillosa, con una costa increíble, en verano es una de las zonas donde me gusta pinchar, como bien dices he visitado localidades que están dentro de la provincia, como Benidorm o Torrevieja. He tenido la suerte de vivir algunos festivales también, ir a las salas del puerto, la verdad que el resultado es más que óptimo y luego por supuesto, siempre que voy a Alicante intento quedarme algún día más a visitar la ciudad, eso no lo hago con todas.

"Alicante no es un sitio donde tengas que ir a lo fácil, te puedes permitir algunas licencias musicales, la gente las acepta muy bien"

Aquí parece que no termina de enganchar el género de la electrónica, ¿cree que hay nicho para explotar aquí?

Creo que es un sitio fantástico, ya no solo en verano, la ciudad tiene una población muy alta, está más que demostrado que la gente que ha programado electrónica o que ha tenido salas o algún festival en la Marina, ha tenido unos resultados óptimos. La verdad que yo no repito cada fin de semana la misma ciudad, de hecho tardo bastante en acudir a las ciudades, pero desde mi punto de vista y desde mi posición, siempre que he ido a Alicante ha sido muy positivo, siempre he visto un color enorme, gente por supuesto con ganas de pasarlo bien, pero además de escuchar buena música. No es un sitio donde tengas que ir a lo fácil, te puedes permitir algunas licencias musicales, aquí la gente las acepta muy bien.

Es inevitable no preguntarle por la etapa dorada de la música electrónica en la Comunidad Valenciana, la ruta del bakalao. ¿Qué recuerda de aquel momento en Alicante?

Cuando yo empezaba, la ruta por así decirlo, la ruta valenciana, de Madrid, y demás, estaba ya llegando a su final. En el 96 cuando empieza a caer es cuando también comienza otra etapa también muy importante allí en levante. Tengo ese recuerdo, aunque efectivamente muchas salas donde yo pinché en su época estaban en Valencia, recuerdo ir mucho a Alicante, recuerdo Torrevieja, era algo brutal, salas como Hook o KKO, sitios de parada obligatoria. Bueno yo creo que en todo el levante español había un especial amor por la música electrónica.

Sobre todo por su estética, su atmósfera tan particular, ¿no?

Valencia era como una marca, lo que vemos con Ibiza, pero yo creo que Alicante fue también protagonista absoluto de aquella época, tanto por sus salas como por los DJ que nos desplazábamos allí a pinchar, y luego todo su público detrás.

En su libro “Al otro lado de la cabina” cuenta los entresijos de su vida, pero aun así si José Luis después de salir de la legión no hubiera sido DJ, ¿qué hubiera elegido?

No sé lo que habría sido, no pude ser militar por un problema de asma, también estaba estudiando la carrera de Publicidad y al poco tiempo empecé con la música. La música me cambió la vida, y posiblemente habría acabado la carrera, pero lo tenía claro. Lo que sé es que la vida me ha llevado a donde estoy, que es a dedicarme a la música en cuerpo y alma durante tantos años, y feliz.

Si juntamos a sus referentes musicales a cenar todos juntos en una mesa, ¿cómo sería ese cuadro, se llevarían bien?

He tenido la oportunidad de conocer a muchas de los que han sido mis referentes, al final acabas conociendo a la persona y he tenido la suerte de que me he encontrado a personas que admiraba en la parte profesional y que luego admiraba en la parte personal. Al final la música hace que todos nos entendamos, une a las personas y yo creo que se llevarían muy bien.

Hablando del panorama nacional nos acordamos de Paco Osuna o Oscar Mulero, pero en un tono más underground. ¿Cómo cree que ha llegado a conseguir la comunidad tan grande y entregada que tiene?

La verdad que no lo sé, imagino que con muchos años de trabajo, llevo más 25 años trabajando a un ritmo bastante importante, cuando conoces tan bien la industria, y conoces tan bien tu trabajo, aprendes a hacer las cosas cada vez mejor. Tengo la suerte de tener un gran equipo alrededor, que es el que me ha ayudado también a crecer, el rodearme de un gran equipo ha sido una de las claves de mi éxito. La gente me ha entendido artísticamente, me ha apoyado y seguido en varias generaciones, pero también tengo un gran equipo dentro de mi oficina que hacen que pueda llegar a más sitios.

¿Y por qué “viva la madre que os parió” (frase que clama en sus sesiones)?

Pues porque yo me siento muy orgulloso del público que tengo, como te he dicho antes, un público muy fiel, de varias generaciones, les debo muchísimo, son gente que llevo viendo muchísimos años en muchas salas y ciudades. Siento un gran cariño con ellos, les estoy muy agradecido.

Se comenzó en la cultura rave viendo como el DJ actuaba de espaldas al público, ahora la gente prácticamente va a ver a la persona antes que a escucharla, también se han mezclado con artistas de otros géneros, ¿cómo vive este cambio de paradigma y expansión de la música electrónica?

Hace ya muchos años que la industria de la música electrónica ha crecido muchísimo, cambió muchísimo. Ya se convirtió en mainstream absoluto, codeándose con otros estilos como puede ser el rock o pop, y ahí la magnitud de los millones de seguidores que tienen. Efectivamente el DJ como el rockero en su día tocaba en cabinas muy oscuras, en salas pequeñas. Eso acaba llegando a muchísimas millones de personas, y por lo tanto los espectáculos tienen que ser mayores. Por eso ahora mismo hay los escenarios que hay, y como te digo, una gran industria alrededor de la música electrónica.

¿En algún momento ha pensado algo para algún show y de lo loco que era le han frenado?

Se ponen las ideas sobre la mesa y ahí es cuando decidimos arrancarlo, también es verdad que tengo la suerte de que toda la gente que trabaja conmigo está muy alineada y de acuerdo conmigo en prácticamente todo, lo único que no he podido hacer han sido eventos en la época covid, todo lo demás que he querido hacer y quiero hacer a partir de ahora lo he hecho y lo voy a hacer.

¿Ha habido algún momento en el que se haya encontrado más débil mentalmente por esta situación de sequía en su sector?

Todos tenemos momentos complicados, al principio del covid sobre todo, donde las noticias eran terribles, eso hace que le toque el corazón y la cabeza a absolutamente a todo el mundo, y a quien no le toque, algún problema debe tener. Por suerte me considero una persona muy activa, con mucha energía, y rápidamente me puse a poner el foco en otros proyectos y otras historias para estar ocupado y sentirme activo.

¿Le gustaría pinchar en la boda o cumpleaños de alguien? No sería la primera vez.

En las bodas solo me gusta estar en las de la gente a la que quiero, igual que de fiesta, algo más íntimo, preferiría compartir otra cosa. Pero si fuera una fiesta me encantaría estar en una organizada por Daft Punk, sería tremendo.

Tres películas que se pondrías en bucle, pero no valen Los Goonies ni Regreso al Futuro.

Me pondría Drive, otra icónica como Cazafantasmas y Casino es otra que me encanta también.

"Sería injusto pedirle más a la vida de lo que he hecho ya"

Para acabar, complete la frase de: DJ Nano no se va a morir sin…

Espero morir dentro de muchos años, pero estoy muy contento con la vida que he tenido, estoy muy agradecido. Perfectamente podría morirme ahora mismo que tendría que estar agradecido, sería injusto pedirle más a la vida de lo que he hecho ya, aunque espero seguir haciendo muchas cosas.