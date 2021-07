La agenda cultural en la provincia de Alicante alberga eventos para todos los gustos como exposiciones y sobre todo conciertos que abarcan gran variedad de estilos musicales. Consulta a qué eventos puedes asistir durante esta semana.

12 de julio

El festival GETXOPHOTO vuelve al Fnac situado en el centro comercial Bulevar, en el centro de Alicante, con una exposición que recibe el nombre de Americans Parade, un evento que se podrá visitar hasta el 30 de julio. Constituye un retrato de la sociedad estadounidense de 2016, año en el que Donald Trump fue elegido presidente y en el que la división del país era más pronunciada que nunca. George Georgiou, autor del reportaje fotográfico, encontraba habitualmente las calles, más allá de las grandes ciudades, vacías. Pero una de sus visitas le volvió a llevar a un barrio en el que se celebraba un desfile, encontrándoselo esta vez lleno de vida. Una compleja comunidad llena de gente se hizo visible. Ha recorrido 24 ciudades a lo largo de 14 estados en busca de desfiles de las múltiples comunidades identitarias que conviven en EE.UU.

13 de julio

El cine cobra protagonismo este martes, ya que el Fnac situado en el centro de Alicante, realizará un visionado de Blade Runner 2049 a las 18.00 horas. Una nueva versión en la que K (Ryan Gosling) descubre un secreto profundamente oculto que podría acabar con el caos que impera en la sociedad. El descubrimiento de K le lleva a iniciar la búsqueda de Rick Deckard (Harrison Ford), un blade runner al que se le perdió la pista hace 30 años.

Además, en el municipio de Aspe, la Concejalía de Cultura organiza un teatro infantil repleto de cuentos e historias que tendrá lugar a las 20.30 horas en el Auditorio Alfredo Kraus.

Nos trasladamos a Elche, al Hort del Xocolater, donde tendrá lugar una actuación de Eva Yerbabuena dirigida para los amantes del flamenco en movimiento, la danza española y el arte en general. De carne y hueso es el espectáculo que el público presenciará con una protagonista más que esencial en el flamenco actual.

14 de julio

La música siempre tiene un hueco en la agenda cultural y es que el miércoles se podrá disfrutar de cuatro conciertos. En Alicante actuará Iván Ferreiro, el cantante español de música indie en la Plaza de Toros a las 20.00 horas, quien ofrecerá su música en directo tras 15 años dedicado a ella. También se encuentra el FIJAZZ en el ADDA donde actuará Tigran Hamasyan, el portentoso pianista de jazz de origen armenio que presenta su nuevo disco The Call Within a las 21.00 horas. Además, el Muelle 12 también trae a Jamie Cullum el cantante y pianista inglés de jazz y pop que ofrecerá un espectáculo que comenzará a las 22.00 horas y no pasará desapercibido.

Por otro lado, en el Hort del Xocolater, Elche, tendrá lugar el cuarto concierto del miércoles. Jorge Pardo, el músico madrileño actuará junto con Trance, un quinteto de músicos que representan la música jazz a nivel internacional.

15 de julio

La artista Sofia Ellar presentará “Cancha y Gasolina” su nuevo trabajo cargado de ritmo en el Muelle 12, este jueves a las 22.00 horas. Tras el lanzamiento de su primer disco en 2017, ha crecido y desarrollado su música basada en el estilo pop-folk. Por otra parte, Zoo, el grupo de música valenciano nacido en 2014 en Gandía vuelve a tocar en Alicante. Sus letras sobre cuestiones políticas y sociales de actualidad han calado de lleno entre muchos y han conseguido un gran éxito con su mezcla de rap, rock y breakbeat, entre otros. El concierto tendrá lugar este jueves en el Festival Nits al Parc (Mutxamel) a las 22.00 horas.

Por otro lado, FIJAZZ continúa con su programación y el jueves tocará Billy Cobham pionero del jazz fusión, el virtuoso y legendario batería junto con otros compañeros en el bajo y teclado.

16 de julio

Este viernes Miguel Ríos actuará en el FIJAZZ del ADDA a las 21.00 horas. El incansable rockero inicia una nueva etapa junto a “The Black Betty Trio” una banda con la que presentará su nuevo trabajo que trata sobre la pandemia y los puntos más frágiles de nuestro sistema. Cabe destacar la presencia de una de las cantaoras más importantes a nivel nacional, Estrella Morente actuará a las 22.00 horas en el Muelle 12. La granaina presentará su último trabajo que recibe el nombre de Copla.

Asimismo, Zigarros, la banda de rock and roll procedente de Valencia que fue telonera de The Rolling Stones, aterriza en Mutxamel donde actuará a las 22.00 horas.

Y aún hay más, pues en el municipio de Xàbia el grupo Toxic presentará el álbum “Los ángeles muertos”. Para acceder será imprescindible registrarse previamente como medida de seguridad por el Covid-19 llamando al telf. 965794344.