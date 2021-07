Premios del Concurso de Fotografía Alicante

Imágenes enviadas desde diversas ciudades españolas, además de países como China y Vietnam han copado los premios del VII Concurso Internacional de Fotografía Alicante, que consta de 12 premios, que se repartirán un total de 4.500 euros.

Al certamen se han presentado 3.613 instantáneas de 511 fotógrafos de 48 países, que se verán en el futuro en el Centro Municipal de las Artes, según el concejal de Cultura, Antonio Manresa.

El primer premio a la colección temática fue para Viejos recuerdos, de Santi Viladrich Pujol. En cuanto a fotografías sueltas, el primero fue para Escúchame, de Noelia Palafox Romero, y el segundo para Car in the forest, de Guanghui Gu (China); en los premios locales, lo gano Masquerade 10, deLuis Rivera. Y de las realizadas con móvil, ganó 90 years old shoemaker, del vietnamita Viet Van Tran.