C. Tangana, J Balbin o Rauw Alejandro: ¿Quién será el rey de la canción del verano?

Estamos en verano y llega la playa, el descanso, las vacaciones, la desconexión y como no las fiestas, ¡el jolgorio que no falte! Y más en esta situación en la que después de casi un año confinados, desconfinados, desescalados, saliendo con miedo y con mascarilla por supuesto, luego sin ella… lo único que apetece es olvidarse por un momento de todo este panorama pandémico y disfrutar de volver a sentir una “normalidad”. Y como no, para ello está la música, que, aunque la sabiduría popular defiende que amansa a las fieras, en este caso lo que se quiere es que desmelene al personal y les saque a bailar.

Ese es el poder que tiene la música y más actualmente cuando los géneros latinos, electrónicos, traperos y reggaetoneros están cobrando cada vez más fuerza. Actualmente los límites de la música se van desdibujando, para mezclarse cada más entre sí con el único fin de hacerte mover el pandero. Ya no existe tanto clasismo en ella, y los cantantes latinos cada vez cobran más fuerza haciendo sonar sus hits en todo el mundo.

Victoria Avelina Silvosa, abogada de 27 años que no deja títere con cabeza en los juzgados lo tiene claro. Para ella "la canción del verano va a ser "Tiroteo" de Pol Granch, que además fue actor de Élite en la última temporada y el temazo de JBalvin "AM" o "¿Qué más pues?" junto con María Becerra".

Artistas que han revolucionado el panorama musical y se coronan como los reyes de la pista, como Bad Bunny, el cual no tiene miedo a vestirse de mujer reivindicando el papel en la sociedad de las personas transexuales en su videoclip “Yo perreo sola” e incluso cantando unas estrofas en japonés en su última canción “Yonaguni”, algo insólito en el género del reggaetón y que probablemente a sus fanáticos japoneses les ha hecho volar la cabeza.

David Motilva, Dj por excelencia del ocio nocturno asturiano nos narra que "hoy en día no está tan claro que una canción concreta predomine sobre las demás, pudiendo encontrarnos varias canciones del verano en un mismo año. Esto se debe a que antiguamente la música comercial se escuchaba casi exclusivamente por emisoras de radio y canales musicales de TV, por lo que había menos alternativas en cuanto a géneros musicales. Entonces era fácil identificar la canción del verano, ya que la podías escuchar hasta 3 o 4 veces al día en cualquier sitio (la emisora del coche, el chiringuito de la playa, la peluquería o el bar de la esquina). Esto ha cambiado en los últimos años, los canales por los que la gente consume música han cambiado. Hoy todos tenemos acceso a infinidad de plataformas para escuchar música en Streaming (Spotify, SoundCloud, Youtube, Deezer...)".

Con todo y con eso, David Motilva puede hacer la "canción del verano" siguiendo la estela de los temas que más le solicitan para los eventos en los que va a trabajar este verano. Y esos son:

El nº1 en estilo Urbano Global: Rauw Alejandro "Todo de tí" Este es el número 1 indiscutible del Top España en Spotify. Su autor es un artista latino del género urbano. El tema se ha viralizado de manera importante por las redes sociales como Tik-Tok donde los más jóvenes comparten contenidos acompañados de fragmentos musicales. El tema se pincha habitualmente en las sesiones de Dj más mainstream, existiendo cantidad de versiones y remezclas pensadas para la pista de baile. Con un ritmo pop, dance hall y ochentero se ha se ha convertido en la primera canción que ha superado los 10 millones de streams computables en Spotify España en una semana. Tan solo en sus tres primeros días hacía 4.8 millones. Rauw Alejandro ha dejado la cifra en 10.58 millones, una cifra absolutamente brutal y sin precedentes, también amenaza con ser la número 1 en venta digital.

Si hablamos de talento nacional hablamos de C.Tangana. Éste es el tema más escuchado de su último disco, en el cual fusiona el género flamenco con el urbano, colaborando con artistas de gran trayectoria y reconocimiento tanto en los tablaos como en los escenarios más alternativos", cuenta Motilva.

Y de una lista de verano en España es difícil no encontar a “La Rosalía”, nacida en Barcelona, la cual comenzó su carrera con un disco de flamenco clásico “Los Ángeles” como su proyecto final de carrera en la escuela de música de Cataluña y actualmente se corona como la artista más admirada, respetada y solicitada en la industria musical a nivel mundial con 7 Grammys bajo el brazo. Ha colaborado con artistas como The Weekend, Cardi B, Bad Bunny, Ozuna, incluso ha conseguido que el rapero estadounidense Travis Scott recite unos versos en español. Boom. A eso se le llama traspasar fronteras. Entre sus éxitos que mas han sonado en las pistas de baile: “Yo x ti, Tu x Mi”, “Relación”, “TKN”, “La noche de anoche”.

Macarena Álvarez Merodio, ovetense pero llanisca de corazón, revela que su canción favorita para este verano es ""Miénteme" de la cantante argentina Tini junto con Maria Becerra", dice mientras la tararea con ganas de fiesta

Mila Figaredo opositora de 27 años cuenta que "la canción de "La Historia" tuvo mucho auge hace un mes y medio aunque ya bajó muchos puntos en las listas de Spotify"; Figaredo arrancaba el verano muy animada pero "ahora está todo un poco negro, el ocio nocturno va a volver a cerrar este fin de semana y hay que ser precavido con las normas de seguridad".

Otros cantantes que están “pegando” fuerte… Un momento, ¿Qué es “pegao”? Es una expresión latinoamericana que podría traducirse por algo que tiene mucho éxito.

Merce Artola, médico de 27 años en el Hospital Universitario de Valladolid aunque nativa de Oviedo defiende que "para mí el mejor es Sebastián Yatra y su canción “Pareja del año” junto con Myke Towers, no la puedo dejar de escuchar".

No solo los artistas latinos están haciéndose con la hegemonía de la industria musical; también las mujeres están liderando listas y uniéndose entre ellas para hacer canciones como: Becky G, Natti Natasha, Nathy Peluso, cuyo tema junto con el productor argentino Bizarrap ha pegado fuerte, Karol G, La Zowi, Mis Nina…

Todos estos artistas no se quedan solo en llegar al público a través de los oídos, sino que se esmeran por igual en acompañar su música con videoclips de gran impacto audiovisual.

Mientras, su novio Evaristo Fernández de 32 años la mira de reojo y cuenta que para él la canción que más espera que suene este verano es "Love you tonight" de MFR Souls con Shasha, lo va a petar todo el verano, está en todas las plataformas ya".