Mariano Barroso: «Los festivales que se mantienen en el tiempo son los que dan impulso al cine»

Es algo que recibo con mucho agradecimiento. Estuve allí en el año 92 o 93 y ya era un festival muy importante. Ha pasado mogollón de tiempo y la ilusión sigue siendo enorme. Ahora recibo un premio, un regalo, que supone un reconocimiento a mi trabajo. En esta profesión, como en cualquiera, pero quizá en el cine un poco más, son importante los empujones que te impulsan.

¿Qué peso tiene el Festival de Cine de Elche en el contexto nacional?

Es un festival con tradición y reconocido por su rigor. Estas citas son parte esencial de la industria. En el cine no puede faltar la celebración colectiva, el encuentro y la programación. Festivales locales como el de Elche, que llevan tanto tiempo manteniéndose, son los que dan impulso a nuestro cine. Merecen un reconocimiento permanente porque no es fácil aguantar tantos años.

¿Y cuál es la importancia del cortometraje en la industria española?

Todos venimos del cortometraje. A veces se le malinterpreta, como si fuera un género menor. Es un formato en sí mismo, al igual que hay grande escritores de relatos cortos o cuentos, como Raymond Carver. El año pasado vimos que el cortometraje de Almodóvar, La voz humana, tenía identidad propia. Más allá de ser una escuela imprescindible, hay que reconocer la importancia y la relevancia que tiene este formato.

Tras tantos meses de pandemia, ¿cómo se encuentra el cine español?

Sigue siendo un enfermo crónico con muy buena salud. Subimos, bajamos... pero nunca perdemos la diversidad ni el talento de nuestros profesionales. El reto permanente, a nivel mundial, es el encuentro con el público tras el paréntesis que se ha vivido. La prueba de fuego llegará en septiembre, ahí veremos cuál es el relato después de la guerra.

¿En qué les ha golpeado más la irrupción del covid en nuestra vida?

En eso somos igual que el resto de la sociedad. De la misma manera que reivindicamos ser un sector que contribuye a la identidad cultural y a la riqueza, cuando vienen mal dadas tenemos que ser parte de lo mismo y apechugar con lo que toca. Hay que destacar que, cuando no se pudo salir de casa, el relato audiovisual fue un salvavidas constante.

¿Cómo es la convivencia del cine con los nuevos formatos de consumo?

A nivel de producción ha supuesto un impulso muy grande para la industria. Y a nivel de distribución y exhibición se han diversificado las ventanas. No hay una guerra entre plataformas y salas. Igual que el tren convive con el avión, nosotros podemos hacerlo. Los que nos dedicamos al cine no buscamos la estabilidad, sabemos que no la tenemos.