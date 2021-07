Alicante propone doblar la aportación al Principal 3 años para quitar la deuda

Esta reunión responde a la carta enviada el pasado día 1 desde la Conselleria de Cultura al alcalde, Luis Barcala, apremiándole para que convocase este encuentro con carácter urgente ante la paralización del teatro, tanto en lo referente a la deuda como en la necesaria rehabilitación del edificio.

La propuesta que presentará el Ayuntamiento de Alicante contempla que durante tres años, es decir de 2021 a 2023, la partida anual que destina cada propietario, actualmente de 140.000 euros, se duplique «en concepto de derrama» y de manera «extraordinaria». De esta forma, se conseguirían 420.000 euros extras cada ejercicio, que se destinarían a liquidar la deuda del teatro que supera los 900.000 euros.

El concejal de Cultura, Antonio Manresa, que justificó la convocatoria telemática a la vista de la situación sanitaria, asegura que se van a tratar «todos los puntos que nos pedía (en la carta de la Generalitat)» y en especial el tema de la deuda y de la rehabilitación. «Habrá que ver cómo se puede canalizar el aumento de dotación y destinarlo a pagar la deuda».

En cuanto a la rehabilitación, considera que es importante ver el proceso «para saber dónde se tiene que meter el apunte». En este sentido, advierte que «va a ser una licitación importante» y que «el proceso va a ser largo» porque primero hay que realizar el proyecto, de lo que se va a encargar Infraestructuras, y luego se redactarán las bases y se sacará a licitación, una vez se solventen los problemas que haya que subsanar.

«Estamos hablando de unos seis meses si no hay que subsanar nada». Por eso calcula que, «siendo optimistas», las obras empezarían a final del año 2022. «Hay que tener en cuenta además que la rehabilitación del teatro es muy particular y hay una parte, como las butacas, que no se puede acometer durante la temporada y tiene que hacerse cuando esté cerrado», apunta Manresa.

El tema que no se contempla ni en el orden del día de la Junta General ni en el del Consejo de Gobierno es el de las bases del concurso para elegir al director artístico del Principal, punto que la Generalitat pedía en su carta que se incluyese en la reunión. «Siguiendo el acuerdo que se adoptó en la reunión de octubre, primero vamos a empezar por el desbloqueo de la rehabilitación y dar una solución al déficit y luego ya estudiaremos el tema del director. Por lo tanto, ahora estamos en la fase de desbloqueo», destaca el concejal de Cultura.

La reunión de octubre a la que hace referencia el edil es la última celebrada en 2020. En esa convocatoria, el alcalde se comprometió a solucionar en tres semanas el tema del bloqueo de los 3 millones que la Generalitat aportó a finales de 2018 para entrar como copropietario del teatro. Son ya casi tres años desde que ese montante se encuentra a manos del Ayuntamiento y el Banco Sabadell, pero debido a un error en la redacción del acuerdo, no se puede destinar a quitar la deuda del Principal, aunque el fin tenía que ser ese y la rehabilitación.

Sin embargo, ni se desbloqueó este tema ni se avanzó en el proceso de selección para elegir nuevo director, mientras la subdirectora del teatro, María Dolores Padilla, está ejerciendo esta función. Según anunció entonces Barcala a los otros propietarios, se convocaría una reunión en noviembre paras tratar el tema del nuevo director y perfilar las bases. Pero ni una cosa ni otra se ha cumplido.

Orden del día

En el orden del día de la convocatoria del próximo mes de septiembre del Consejo de Gobierno, en el que están representadas los tres propietarios, se incluye, entre otras cosas, el informe y la aprobación del ejercicio económico de 2020, así como el informe de la memoria artística del pasado año.

También se tendrá que aprobar la programación para el ejercicio 2022-2023, así como el informe sobre la ejecución actual del presupuesto y estado de la tesorería a julio de 2021. El impacto económico que ha tenido el covid será otro de los puntos a tratar.

El informe sobre el estado de amortización de la deuda pendiente y remanente para ejecutar las obras de rehabilitación del teatro será el punto central de la reunión, ya que es lo más urgente de solucionar.