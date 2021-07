«He decidido ser valiente y hacer lo que me pide el corazón»

Dice Rafa que su pasión por la música le llegó a través de sus hermanos que le dieron a conocer a Lou Reed y David Bowie, aunque su primer ídolo fue Alan Parsons Project. Luego fue cuando conoció primero a Luis y después a Mario, y formaron el trío La Unión a principios de los 80. Grabaron su primer tema, Lobo Hombre en París, que resultó ser el bombazo musical del año y el pasaporte para que el grupo desarrollara una de las carreras más solidas y exitosas del pop nacional. Le siguieron más de 20 álbumes. Entre medias, Rafa Sánchez escribió una ópera musical, Las Botas Rojas, que según dice ahora, quiere recuperar para relanzarla de nuevo.

Tras su disolución el pasado año, el líder del grupo nos sorprende con la publicación del single Adiós Princesa, que es el pistoletazo de salida de su nueva etapa. «Me siento afortunado por la época que me ha tocado vivir y tomar de nuevo las riendas de mi carrera, he decidido ser valiente y afrontar el futuro con nueva energía, hacer lo que me pide el corazón y subir de nuevo al escenario con mis nuevas canciones y esas otras que me han traído hasta aquí».

Dice un refrán que la unión hace la fuerza y en tu caso también la fama mundial, entonces ¿por qué se acabó el grupo?

La fuerza del grupo La Unión reside en su legado, es decir, todas esas canciones que han quedado en la memoria colectiva de varias generaciones, pero como dicen en Star Wars dejaré que la fuerza siga conmigo. Solo quedábamos dos en el grupo y ya no había la química necesaria, sobre todo a la hora de componer. Ante la falta de ilusión, lo mejor era acabar en aquel momento.

¿Cómo afrontas, en los difíciles tiempos que vivimos, tu debut en solitario?

He tenido tiempo para la introspección y he aprovechado para componer nuevos temas junto a Fermín Villaexcusa. Además hemos estado preparando el directo con todo mimo de detalles para cuando llegara este esperado momento lo hiciera con todas las garantías de hacer algo interesante.

Ahora ya estás con tu nueva gira y es justo decir que tener un repertorio como el tuyo es una garantía de éxito porque son canciones que todos quieren y recuerdan. ¿Vas metiendo alguna de tu nueva cosecha en estas actuaciones?

Por supuesto que sí, lógicamente haremos un repaso por esos título que todos conocen y que forman parte de mi carrera, pero ya incluyo también en directo otras nuevas como el single Adiós princesa y otras como El cielo azul, Vampiros o Una vez y otra vez más, y según vayan goteando singles irán entrando en el repertorio.

Ahora estás con los directos, pero todos esperamos que tras ellos haya un nuevo disco de Rafa Sánchez. ¿Será así o habrá que esperar algún tiempo?

Los tiempos han cambiado mucho en la música y ahora ya no se sacan álbumes enteros, se van sacando tema a tema y seguramente cuando tenga varios editados podría meterlos en un álbum y me gustaría mucho editarlo también en vinilo.

¿Estos y los nuevos temas son todos compuestos por ti o buscarás colaboraciones de nuevos cantautores o estilos que triunfan ahora en nuestra música?

Todos los temas están compuesto por Fermín y yo mismo, pero sí me gustaría hacer alguna colaboración con algún artista que esté en la onda, como solo acabamos de empezar de nuevo eso será algo que iremos viendo sobre la marcha.

Lo tuyo se puede considerar una acto de valor. Tras haber protagonizado una de las mejores carreras en nuestra música con tu grupo La Unión, decides regresar en solitario en un momento nada seguro. ¿ Tantas ganas tenías de volver de nuevo a la música?

Sí, es cierto que podría haber seguido algunos años más con el grupo pero en una labor artística la ilusión o pasión por lo que haces es fundamental y lo nuestro se había transformado en puro trabajo en el sentido peyorativo de la palabra. Ahora esa ilusión ha vuelto, estoy disfrutando con todo lo que hago. Me gustaría acabar mi carrera en el mundo de la música con un buen sabor de boca.

Me imagino que ahora en solitario todo será nuevo para ti. ¿Seguirás el mismo estilo que con el grupo o buscarás otro sonido?

Si he elegido el tema Vístete Princesa como primer single de mi regreso ha sido porque tiene influencias de la música disco y encaja perfectamente con el sonido más clásico de La Unión, pero a partir de ahora iré evolucionando teniendo muy en cuenta los sonidos actuales. De hecho he bebido en las fuentes del sonido urbano y el tecno actual en canciones que irán viendo la luz en breve.

¿Cómo ve el futuro alguien que lleva más de 30 años en primera fila de popularidad?

Espero feliz y lleno de ganas mi nuevo encuentro con el público al que le debo todo lo que conseguimos en todos estos años y para los que solo tengo palabras de gratitud y cariño.