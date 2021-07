«El cante va conmigo como el color de mis ojos, es parte de mí»

¿Cómo se encuentra?

Ya hace más de un mes que lo pasé y la verdad es que bien, me he recuperado bien gracias a Dios. Y ahí estamos trabajando perfectamente. Yo pienso que por aquí vamos a pasar casi todos, es una lucha. Y mira que yo he tenido mucho cuidado, pero empecé a trabajar y a moverme...

¿Le ha hecho reflexionar todo esto sobre la necesidad que tiene la gente de escuchar música, de ir a conciertos, de tener acceso a la cultura?

Me ha hecho reflexionar en todo. Al final esto ha sido una cosa para todo el mundo. Yo me considero una persona que siempre he valorado todo y disfruto con las pequeñas cosas. Disfrutamos de una tardecita en familia tomando café, no necesitamos más cosas. Pero evidentemente nos ha afectado a todos porque también somos un país de tocarnos, de vernos, de quedar, de juntarnos y al final eso afecta. Mis hijas son caseras porque viajan con nosotros y luego les gusta estar en casa, pero han sido muchos días. Cuando las cosas van mal, lo que queremos todos es que no nos falte lo principal y luego si puedo ir al cine iré. La cultura se ha llevado un porrazo muy gordo porque no todos los que se dedican a esto se pueden sostener. Hay mucha gente detrás que vive de la música, técnicos, conductores, carga y descarga… ha sido un golpe muy duro. ¿Que nos vamos a reponer? Pues seguro. Yo soy una persona muy positiva. Pero el que lo ha sufrido para él queda.

¿Hay ganas de escenario después de todo?

Muchas, muchas. Yo pienso que además la gente también. Se están haciendo muy bien los festivales, con las medidas de seguridad y yo todo lo que estoy haciendo está muy controlado. A la gente le apetece, aunque estén con las mascarillas ves el entusiasmo y mis músicos igual. En mi caso, mis músicos han estado haciendo cositas buscándose la vida y están todos con muchas ganas. Y yo evidentemente. Yo no sé hacer otra cosa que cantar. Es lo que más me gusta y lo que he hecho desde que tenía 8 años. Es mi medio de vida, pero el cante va conmigo como el color de mis ojos. Es parte de mí. Lo necesito. Por eso la vuelta está siendo muy bonita.