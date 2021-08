God Save The Queen actúa hoy en el festival Brilla Torrevieja

La banda tributo a Queen de origen argentino God Save The Queen regresa a los escenarios desde 2019 esta noche en el festival Brilla Torrevieja con el espectáculo Champions Of The World Tour 2021 para celebrar el 50 aniversario del cuarteto. El concierto tendrá lugar en el Auditorio Eras de la Sal a las 22 horas.

La banda recorre el catálogo del grupo británico liderado por Freddie Mercury desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, por lo que no faltarán éxitos como Bohemian Raphsody, We are the Champions o We Will Rock You.

La formación argentina formada por Pablo Padín (voz, piano y guitarra acústica), Daniel Marcos (guitarra y coros), Matías Albornoz (batería y coros) y Ezequiel Tibaldo (bajo y teclados) ha conseguido recrear fielmente el estilo de la formación británica que su espectáculo ha sido apadrinado por Peter Freenstone, asistente personal de Freddie Mercury, y fue elegida por Queen en 2018 para promocionar la película Bohemian Rhapsody.