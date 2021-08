Música de cámara para la UNED en Elche

El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Elche contará con una orquesta y un coro de cámara antes de final de año si se cumplen las previsiones de la institución y de la Diputación de Alicante, que anunció ayer su respaldo a la gestación de ambas formaciones musicales con una aportación de 50.000 euros.

Esta subvención, destinada a que ambas den «sus primeros pasos» en el último cuatrimestre del año, permitirá constituir una formación orquestal de cámara de una docena de músicos -tanto de cuerda como de viento, con violines, viola, violoncelo, contrabajo, flauta, oboe y trompeta- y una agrupación coral integrada por veinticinco voces, entre sopranos, contraltos, tenores, barítonos y bajos. La gestación de esta iniciativa es fruto de la colaboración entre la Diputación y la sede de la UNED en Elche, iniciada tras el relevo en la dirección de este centro, cuyo cargo ocupa Francisco Escudero desde el 16 de febrero tras la jubilación de José Ruiz, y que pocos días después se reunió con la diputada de Cultura y vicepresidenta primera, Julia Parra.

«Recién nombrado me reuní con ella porque tenía mucho interés en impulsar proyectos sociales y culturales para la UNED. Más allá de la mera función académica, que es la base, creo que hay que dar una dimensión cultural a la institución para que tenga mayor presencia en el territorio», explica Escudero, que anteriormente ha sido coordinador de los homenajes a Miguel Hernández en Elche y ha dirigido la fundación del poeta en Jaén. «Antes de lanzarme a la piscina quería saber si teníamos el apoyo de la Diputación y encontré muy buena disposición y receptividad. Coincidimos en colaborar para lograr una mayor dinamización cultural de la provincia», añade.

Después de esa reunión, quedaba el paso final para rubricar el compromiso con la aprobación en el último pleno ordinario de la Diputación, celebrado la pasada semana, de la subvención para iniciar el proceso de creación de las formaciones.

A la pregunta de por qué una orquesta y coro de cámara, Escudero responde: «¿Y por qué no? Primero, porque no tenemos nada así, y no solo serviría para consumo propio de la UNED - apertura de cursos, conciertos de Navidad, etc-, sino que nacería con intención de ampliar su actividad por la provincia o incluso por otros centros UNED de España y esta es una buena manera de divulgar esta institución».

El director, que tiene en mente desarrollar otros proyectos culturales como un ciclo de cinefórum universitario de formación en valores, apunta que este primer impulso de 50.000 euros para el coro y la orquesta «está bien para empezar, aunque sea ajustada, pero no hablamos de una orquesta sinfónica ni de un orfeón, sino de entidades de dimensiones reducidas que pueden dar juego» sin necesidad de buscar un emplazamiento especial porque podrían ensayar en el propio centro, aclara Escudero.

«Lo ideal sería que este apoyo lo renováramos anualmente pero primero hay que arrancar y si el recorrido de la orquesta y el corro resulta interesante se hará necesaria y más fácil su renovación, además de que podremos contactar por el camino con más patrocinadores».

El director de la UNED en Elche, que cuenta con cerca de 4.000 alumnos y es el centro decano de los cuatro de la Comunidad Valenciana desde el año 1976, desconoce aún si la fórmula que se empleará será la convocatoria pública para la elección de los integrantes -«lo que sea más fácil y rápido», indica- algo que resolverá en septiembre.

La responsable provincial Julia Parra considera que el proyecto es «una apuesta importante para Elche y para toda la provincia» en un momento en el que el sector de la música necesita «más apoyo institucional que nunca».