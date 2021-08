Los tiempos que estamos viviendo pueden ser convulsos, uno se para a leer las noticias y por más que intente escapar mentalmente de la estúpida realidad, lo cierto es que no se puede por mucho tiempo. Hay muy pocas cosas que consigan evadirte, tan pocas que quizás se cuenten con los dedos de una mano; la música es una de ellas. Vivir en Alicante debe ser otra de ellas (suscribo estas líneas desde el calor soporífico de Madrid- la ciudad donde los sueños a veces se esfuman-) y que bonito debe ser para los habitantes de esta zona, el saber que (al menos) han tenido la oportunidad de perderse y encontrarse en los sendos conciertos que tanto Ana Torroja, como Rafa Sánchez han ofrecido este pasado fin de semana, La primera en la Plaza de Toros de Alicante, el segundo en el marco incomparable de Los Jardines de Abril de Sant Joan d’Alacant.

No creo que haya alguien que no lo sepa, pero no está demás mirar de vez en cuando al pasado para seguir haciéndolo presente. Ana Torroja y Rafa Sánchez, son pasado, presente y futuro de la música española. Ambos pueden ser catalogados como “La voz del Pop español”, ambos han hecho felices a millones de personas y durante décadas con su voz y con las canciones que interpretan, canciones que se han quedado tatuadas en nuestro corazón para siempre. Conozco la obra de ambos, tanto como los surcos de mi piel.

¡No!, no me he hecho viejo escuchándolos, sino que he tenido el placer de disfrutar de una vida, acompañado siempre por sus voces, e imaginándome una “isla”, como rezaba la canción de La Unión en la que todo el mundo cabía.

Ana Torroja abanderó Mecano, Rafa Sánchez hizo lo mismo con La Unión, la voz tan característica de ambos, les ha hecho ganarse por y para siempre el cariño y el fervor del público. Cantando en casa y teniendo de fondo la voz de Ana, nos hemos dado cuenta que de nada sirve la mentira, puesto que es imposible viajar a Venus en un barco, conocido a héroes fracasados como el capitán Scott, emocionado con historias como los de la perrita Laika, nos hemos enamorado a contratiempo, e incluso después de mucho aguantar al final hemos sacado fuerza para decir que hoy ya no te quiero. El otro día tuve la oportunidad de intercambiar unas palabras con Ana Torroja, y solo se me ocurrió decirle que era una valiente… ¡Si! Una valiente!, valiente, porque sigue apostando por la música, valiente porque nos sigue regalando discos – su última entrega se llama Volver-que son una muestra perfecta de lo que le importa la música y sobre todo el hacer cosas con el corazón, “no sé hacer las cosas de otra manera – comenta Ana-, yo no canto por cantar, no han sido muchas mis entregas en solitario (6 en 20 años), pero es que o me lo creo al 100% o no lo hago”.

Mecano es una historia, y Ana Torroja otra, las dos están unidas por la misma voz, pero las dos están trabajadas con la misma intensidad y el mismo respeto, así lo demostró en el conciertazo que realizó en la plaza de toros de Alicante el pasado Sábado 31 de Julio, donde supo entre mezclar ambas personalidades de manera inmaculada ante un público entregado desde el primer minuto.

Rafa Sánchez, nos ha hecho ver la luna llena sobre París, siempre hemos querido más y más y más y más… ¿Quién no se ha encontrado sorprendentemente con aquel amigo de la infancia?, hemos querido morir en Maracaibo, nos hemos maldecido por los celos… La Unión también vendieron millones de discos, alucinante como manejaron éxitos, declives y fracasos. En el año pasado Rafa Sánchez anunció que abandonaba el grupo. No voy a mentir, he vivido tanto con ellos y junto a ellos, que no me sorprendió nada la noticia, pero en honor a la verdad, he de decir que claro que se me pasaron un montón de imágenes por la cabeza. El momento de Rafa en solitario llegó, con una canción preciosa titulada “Azul añil”, para continuar con su “Vístete princesa” y ya desde aquí emprender una serie de conciertos en solitario en los cuales presentarse como lo que es, un verdadero ser humano, que conecta muy bien con su gente. Impresionante el apoyo que tiene de sus fans. "Estoy muy ilusionado con esta nueva aventura, con el grupo es como que ya había perdido la ilusión -apostilla Rafa-, me emociona mucho sentir como me quiere el público. Yo también a ellos. Qué ganas de cantar en Alicante", me decía unos días antes del concierto del viernes pasado en Jardines de Abril en el que demostró los años de carrera que lleva a sus espaldas ante un público que abarroto el recinto deseoso de escucharle.

El Festival Noches Mágicas desde sus inicios, esta es su novena edición, ha apostado por la música de la época de los ochenta, la considera década prodigiosa, organizando la ya más que famosa 80’ Summer Party, que este año se ha tenido que adaptar a las medidas sanitarias actuales (tendrá doble edición hoy y mañana). Y junto a los conciertos del viernes pasado de los reyes del pop español, Ana Torroja y Rafa Sánchez, Noches Mágicas tiene en cartel a otros grupos y artistas referentes de la década de los 80: Mikel Erentxun, hoy jueves 5, La Guardia + La Frontera, mañana 6, ambos conciertos en Jardines de Abril y, cerrará el ciclo de conciertos, Hombres G, el 26 en el Puerto de Alicante.