La Semana de Cine de Villena proyecta 23 largometrajes en su 40 aniversario

La Semana de Cine de Villena cumple este año su 40 aniversario y ha preparado una extensa programación para celebrarlo que contará con 23 películas, 6 cortos y actividades paralelas. Además, se rendirá homenaje a Berlanga en el centenario de su nacimiento.

Este encuentro cultural se celebrará desde hoy hasta el 23 de agosto. La programación, que ofrecerá películas y cortos de diferentes géneros y para todo tipo de públicos, comienza hoy a las 2o horas con la película valenciana Cosas que hacer antes de morir, dirigida por Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens, a cuya proyección asistirá parte del equipo del largometraje para realizar un coloquio tras su visionado y su entrada será gratuita.

Mañana, sábado, también de forma gratuita, se podrá ver La escopeta nacional, del valenciano Luis García Berlanga, a quién se le rendirá un especial homenaje en este certamen; también se proyectará Bienvenido Mr. Marshall.

La apuesta por el cine nacional estará presente en el visionado de cortometrajes y largometrajes, tanto de autores alicantinos como de otros galardonados en la última edición de la Premios Goya.

Las actividades paralelas incluyen el concierto Momentos de Brodway, la exposición A little bit of Everything y una sesión de música Cinemas Pop, entre otras.