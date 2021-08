De Callosa de Segura a Nashville

Miguel Ángel González nació en Callosa de Segura, donde vivió hasta los 23 años, tiene un despacho de abogados en Pilar de la Horadada (Alicante) pero ha sido en Murcia donde formó The Sand, su actual grupo compuesto además por Joaquín en la guitarra, Roberto en el bajo y Emilio a la batería.

Los cuatro ha conseguido en los últimos meses un éxito enorme a nivel internacional ya que primero ganaron en Nashville (Estados Unidos) el Concurso Unsigned Only Music con su canción California, luego fueron finalistas en Reino Unido del UK Songwriting Contest con su tema Believe y hace pocos días fueron elegidos entre más de 26.000 candidatos de todo el mundo para participar en Estados Unidos en la final del International Songwriting Competitión quedando en el puesto 14 y recibiendo por ello una mención de honor por un jurado compuesto por grandes figuras mundiales como Linking Park, Coldplay, Dua Lipa o Tom Waits.

The Sand cantan en inglés y así piensan seguir, aunque hasta ahora tengan mayor repercusión en otros países que en el suyo propio. Ahora acaban de grabar su nuevo álbum, producido por Raúl de Lara, que saldrá al mercado en pocas semanas y Miguel Ángel González comenta que «será un trabajo muy distinto a todo lo que hemos hecho hasta ahora con un sonido diferente, donde los teclados tendrán una relevancia sustancial ya que intentamos ser un grupo de rock alternativo con canciones más agresivas, como el primer single que hemos sacado, In my Mind».

«Somos un grupo con excelente acogida fuera de nuestras fronteras. Creemos que ya toca aquí, en España»

Respecto a si piensan cambiar al castellano en un futuro para llegar a mayor tipo de público, el callosino responde: «Con todo el respeto para las bandas nacionales, nosotros no tenemos nada que ver con los sonidos de los grupos de nuestro país, que todos tienen mucha calidad, pero es otra historia distinta. Pensamos que el cambio a otro idioma sería quitar autenticidad a nuestra banda, ya que las canciones se originan en inglés y yo no me siento cómodo al componer en castellano porque ahora, eso no entra en nuestros planes».

Sorprende que el éxito del que gozan en otros países no tenga el mismo eco en España: «Si te soy sincero -aclara González- me duele pasear por las calles de nuestras ciudades y escuchar música insustancial que no tiene ningún tipo de valores. No vamos a quejarnos ni a llorar porque aquí no nos hagan mucho caso; nosotros seguimos nuestro camino porque la ilusión que tenemos nadie nos la puede arrebatar. Haber participado hace poco en estos concursos internacionales junto a grandes figuras de la música mundial fue algo increíble. Que gente como esa te seleccione entre tantos miles de participantes es una experiencia que nos ha dado un plus de fuerza y nos sube la moral».

La música de The Sand se mueve entre sonidos tan internacionales como el punk o el power-pop y, sin embargo, están repletas de melancolía y sentimiento. ¿Cómo pueden convivir dos cosas tan diferentes en un mismo estilo? «Porque ese es nuestro objetivo desde que empezamos el proyecto de The Sand. Creo que ambas cosas pueden encajar perfectamente y se podrá ver con mayor claridad en nuestro nuevo álbum, donde creo que hemos logrado ser una banda de rock alternativo, punk y power-pop teniendo la melancolía como bandera. Este segundo disco es mucho más directo que el anterior y está lleno de vivencias personales que hemos pasado en la pandemia donde la gente lo ha pasado y sigue pasando mal. Nuestra música va dedicada especialmente a toda ese gente que ha sufrido estos problemas», indica el músico.

La banda está trabajando para ofrecer su música en directo acorde al trabajo de estudio, pero las condiciones actuales todavía no lo permiten tal como ellos desearían. «Lógicamente, cuando un grupo graba un disco su mayor ilusión es poder presentarlo en todos los lugares posibles. Nosotros queremos hacer auténticos conciertos de rock, no nos gusta nada tener que hacerlo ante poca gente y sentada. Por ahora no descartamos nada, pero estamos deseando subir a tocar de nuevo al escenario».

Sobre si The Sand será el próximo boom del rock español, El líder del grupo afirma: «Las etiquetas de grupo revelación y cosas similares siempre suenan bien, pero no somos nosotros los encargados de decirlo. Somos un grupo de rock que en poco tiempo está teniendo una excelente acogida fuera de nuestras fronteras. Ahora creemos que ya toca aquí, en España».