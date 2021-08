«No somos políticos, pero tampoco somos ‘‘indies’’»

Ser brigada, Gloria o Ánimo, valiente son algunos de los himnos de esta banda, que tomó su nombre de un tramo de carretera entre León y Benavente que une el norte y el sur de España, bastante transitado por los cuatro músicos. El guitarrista del grupo, Luis Rodríguez, habla con este diario. El viernes ofrecen un concierto en el festival Sonorama Ribera de Aranda de Duero.

Comenzaron nueva gira en julio. ¿Cuesta salir más a la carretera ahora, después de un año y medio sin apenas tocar?

En estas condiciones se agradece. Hay que tocar. Las restricciones no nos han pillado por sorpresa ya que el año pasado tuvimos la suerte de hacer algunos bolos bajo el nombre de Gira Extraordinaria. Ahí sí que nos dimos de bruces con la nueva normalidad.

¿El verano de 2021 cumple sus expectativas?

Las ha superado. El problema de esta situación es que no te puedes hacer idea de nada porque todo cambia en cuestión de minutos. Personalmente, me había puesto en lo peor. Pensaba que iban a cancelar más cosas.

¿El León Benavente de 2021 es el mismo que el de 2019?

No, pero porque el público tampoco es el mismo. Todos hemos cambiado durante la pandemia. El público, además, estará sentado, lo que hace ver un concierto con una actitud totalmente distinta. Mucha gente nos ha dicho eso, que pese a haber escuchado nuestras canciones en conciertos, todas suenan distintas porque ahora se escuchan con otra perspectiva.

¿Qué hay del repertorio?

Hemos hecho una versión de Niño futuro, de Rafa Berrio. También hemos querido incorporar temas que hacía tiempo que ya no tocábamos.

Es curioso cómo algunos temas de León Benavente, como Gloria, suenan ahora como bandas sonoras de una farra lejana...

(Ríe) Pese a que el público no se puede levantar, nosotros tocamos con la misma intensidad. Sé que es una putada, pero hay gente que agradece que no hayamos cambiado nuestro formato al acústico. La gente necesita energía.

Hay tentación de levantarse.

Sí, pero no se puede hacer. Me flipa que algunos puedan replantearse animar a que la gente se levante. Es muy irresponsable. A la gente hay que explicárselo de la siguiente manera: «O te quedas en la silla o nos vamos todos a casa». Yo creo que la solución es bien clara.

¿Cómo cree que ha evolucionado la banda desde su primer disco en 2013? Su sonido es el mismo, pero sus letras son cada vez más metafóricas.

Ya. Echando la vista atrás veo que vamos ganando experiencia como grupo. A nosotros nos gusta muchísimo tocar y eso moldea tu manera de trabajar. Además, no queremos quedarnos estancados en una misma forma de trabajar.

Siempre se ha asociado León Benavente a un tipo de rock político por canciones como Tipo D. ¿Se sienten cómodos con ese concepto?

No hacemos letras políticas, para nada. Lo que pasa es que nosotros nos cuestionamos cosas, pero sin ningún ánimo de adoctrinar a nadie. Lo que pasa es que hay cosas que planteamos que hacen que la gente sienta conexión con lo que ahí se dice. No somos ni un grupo político, ni de panfleto. Tampoco nos veo como un grupo indie, sino como un grupo de rock.

¿Quieren tirar de las orejas a la prensa?

No. Las etiquetas no dejan de ser una pista de lo que te vas a encontrar en un concierto o en una película. Pero por suerte, la música es incontenible. Las etiquetas sirven a veces, pero no siempre.

Están grabando un nuevo disco y ya han anunciado que será diferente.

Sí, todos los discos que se hagan a partir de ahora serán especiales porque se gestaron en circunstancias que nadie habíamos vivido.