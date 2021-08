Este verano Alicante y Torrevieja se han convertido en verdaderos escenarios para acoger la mejor música nacional. Tras un duro año de pandemia vuelven los conciertos, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias, y con ellos las ganas de volver a ser aquel público fiel que se deja la voz para acompañar a sus ídolos.

Comienza la recta final del verano pero no por ello vamos a quedarnos sin planes de ocio. La agenda cultural continúa hasta septiembre con conciertos en Alicante en Muelle 12 y las actuaciones de reconocidos artistas en Torrevieja, en Eras de la Sal. ¡Atento a las fechas para comprar las entradas!

Conciertos de Torrevieja

22 de agosto - 21:00h - Dúo Dinámico - Eras de la Sal, Paseo de Vistalegre, S/N - Torrevieja

27 de agosto - 22:00h - Spring Day- Sidonie - Eras de la Sal, Paseo de Vistalegre, S/N - Torrevieja

28 de agosto - 22:00h - La Pegatina - Eras de la Sal, Paseo de Vistalegre, S/N - Torrevieja

29 de agosto - 21:00h - Camela - Eras de la Sal, Paseo de Vistalegre, S/N - Torrevieja

Conciertos de Alicante

1 de septiembre - 22:00h - Break Free Tributo Queen - Muelle 12, Muelle de Levante 27 - Alicante

11 de septiembre - 22:00h - Dúo Dinámico - Muelle 12, Muelle de Levante 27 - Alicante

12 de septiembre - 22:00h - Tequila - Muelle 12, Muelle de Levante 27 - Alicante

Gira 2021 Dúo Dinámico

El Dúo Dinámico es sin duda el grupo más importante de nuestra música desde sus comienzos en los años 60, con una carrera de grandes éxitos son un referente y una leyenda de nuestra música pop, con un Grammy de Honor a su Excelencia Musical, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa; el Dúo Dinámico, son los pioneros de nuestro pop-rock, así como del fenómeno fan en la década de los 60.

La exitosa celebración de su “Gira 60 Aniversario” continúa en 2021, suponiendo un acontecimiento excepcional para seguir disfrutando de un espectáculo con todos los grandes éxitos del Dúo Dinámico. Manolo y Ramón estarán acompañados por sus músicos habituales en una noche inolvidable.

Sidonie presenta su nuevo disco: “El Regreso de Abba”

La personalidad única de Sidonie les ha llevado a seguir haciendo sold out tras más de una década en los escenarios. Tras el exitoso fin de gira de su último disco, ‘El Peor Grupo del Mundo’ y la celebración de su 20 aniversario, Sidonie acaban de editar ‘El Regreso de Abba’ (Sony Music, 2020), su noveno disco, que comparte título, portada, historia y personajes con la primera novela de Marc Ros, vocalista del grupo.

La personalidad única e irrepetible de Sidonie ha supuesto sin ningún género de duda un nuevo soplo de aire fresco en la industria discográfica y además ha actuado como revulsivo, encontrándose ahora en un estatus poco común como banda, en el que tras más de una década en los escenarios, conservan su identidad y un público de todos los estilos y edades.

La Pegatina

El grupo más internacional del panorama musical actual presenta su nuevo disco "Darle la vuelta" con un show renovado, igual de potente y enérgico que siempre, e incluso más. La Pegatina vuelve a los escenarios con ganas de continuar con la fiesta que empezaron hace 17 años y que les ha llevado a tocar en más de 35 países en los que se incluyen China, Japón y Australia.

Camela

El dúo formado por Dioni y Ángeles celebra en los escenarios españoles los 25 años de carrera musical con un disco en el que se abren a otras músicas sin perder nada de su estilo y personalidad. El nuevo trabajo está formado por colaboraciones con artistas de la talla de David Bisbal, Alaska, Medina Azahara, Rubén Martín, Juan Magán o Javier Mena. Un compendio de temas en el que, canción a canción, van descubriéndose una serie de hallazgos sonoros y arreglos que abren los registros y hacen crecer a Camela, facilitando el acercamiento a nuevos públicos.

Break Free vuelve al escenario con un tributo a Queen

Cierra los ojos y vuelve a vivir los himnos universales y las poderosas baladas que sonaban en abarrotados macrofestivales y estadios de fútbol en los años 70 y 80. Emociónate con We Are the Champions y I Want to Break Free, canta We Will Rock You o Bohemian Rhapsody y muévete a ritmo de Another One Bits The Dust.

Hacer un buen tributo de Queen es una ardua tarea. Y no es de extrañar: no es fácil poder homenajear una leyenda, que cuenta con el club de fans más antiguo del mundo, según el Libro Guinness de los récords. Pero Break Free lo ha conseguido: este increíble show logra capturar tanto el sonido original como el personalísimo estilo y puesta en escena que catapultaron a Queen a la fama internacional.

Break Free es una oportunidad única para experimentar toda la fuerza, la emoción y la genialidad musical de Queen en el mejor momento de su carrera.

Tequila se despide con La última fiesta de Tequila!

La conocida banda se despide para siempre con La última fiesta de Tequila!. Un concierto muy especial que acogerá el Muelle 12 de Alicante el 12 de septiembre y donde revivirán algunos de sus temas exitosos de los 80 como Quiero besarte, Rock and roll en la plaza del pueblo o el mítico Salta.

Tequila nace en el Madrid de los 70 cuando los argentinos Ariel Rot y Alejo Stivel conocen a los músicos Julián Infante y Felipe Lipe. Con Manolo Iglesias para el puesto de la batería se forma definitivamente el grupo bajo el nombre de la famosa bebida.

Alejo Stivel y Ariel Rot serán ahora los encargados de decir adiós una vez más con un concierto que hará viajar al público a los ochenta y bailar con aquellos éxitos que tanto sonaron en las radios y clubes de la época.