La exposición de Emilio Varela en el MUBAG

Les traslado a mis estudiantes que cualquier exposición de artes visuales que se precie hoy en día debe ser por necesidad una muestra de tesis. Ya pasó el tiempo del hacinamiento de objetos con una simple cartela que recoja los datos básicos que son, por este orden, el nombre del autor o autora, su fecha y lugar de nacimiento y muerte, el título de la obra, la fecha de producción, las medidas, la técnica y la colección a la que pertenece. En el siglo XIX los cuadros carecían incluso de cartelas, simplemente estaban numerados: había que buscar el número en el catálogo de mano para encontrar una pequeña explicación relativa al autor y a la obra. Resulta una rareza hallar estas prácticas residuales en museos del año 2021. Los hay que han mantenido sus discursos originales, siendo ilustrativo el caso de los Museos Vaticanos al preservar parte de sus colecciones tal y como las diseñaron Winckelmann y Canova a principios del siglo XIX; en esta línea se encuentran también las galerías de pinturas italianas. Lo que siempre me ha fascinado de estos museos y colecciones es que están diseñados para la mirada de un público que ya no existe, en lo que entiendo como una fascinante conservación arqueológica del dispositivo. Pero claro, estamos en 2021 y esto resulta válido exclusivamente para los museos con más de 200 años. Y sin abusar.

Ya en el siglo XIX se optó por fórmulas provenientes sobre todo de la museografía germánica, que dotaban al museo de un innovador didactismo para lograr la transformación social y la comunicación con públicos que hasta ese momento habían tenido escasa o nula relación con lo que la sociología ha denominado el arte de las élites. Para la historia del arte era simplemente el ARTE. Las clases de diseño de exposiciones en la Bauhaus, las fórmulas expositivas de algunos artistas de las vanguardias y, sobre todo, el cambio de paradigma proyectado desde Nueva York por el MoMA de Alfred Barr en 1929, legitimaron años después el «cubo blanco». Pero el cubo blanco es más que un color, es un concepto expositivo que implica discurso de tesis: es decir, entender que colgar juntas dos obras suma los dos contenidos de las mismas; que es preciso dejar espacio entre una obra y otra para facilitar la contemplación (lo que en expografía denominamos «aire»); diseñar una iluminación para cada pieza y una altura que se adecúe a la mirada del espectador o espectadora (lo que en expografía denominamos «media»); entender que los marcos sí importan, y mucho; o que hay que redactar recursos textuales que auxilien la visita de las audiencias sin detrimento de la mochila que cada uno de nosotros o nosotras llevemos al entrar (cartelas expandidas y vinilos de corte). Que la pared se pinte de blanco roto o de cualquier otro color casi es lo de menos.

Pues bien, todo esto viene a colación del montaje de una serie de cuadros de Emilio Varela en el Mubag, originada por el generoso depósito de larga duración de varias instituciones (MNCARS, Banco Sabadell, Ayto. de Alicante, Fundación Caja Mediterráneo y Fundación Frax). Por descontado, debemos aplaudir sin dilación el depósito de obras del mejor pintor alicantino de la primera mitad del siglo XX, pero me resisto a denominar exposición al actual proyecto del nuestro museo de Bellas Artes. No cumple este montaje con los preceptos básicos de la expografía técnica contemporánea (obras amontonadas, cartelas con falta de datos, iluminación incorrecta o inexistente, falta de «aire» entre las piezas sin entender que cada metro lineal tiene sus límites, escaso espacio entre las obras y el espectador al colgarse en una sala/pasillo, carencia de cartelas expandidas, etc.). Tampoco de la expografía crítica. No se observa discurso más allá de la reunión por temas de los cuadros, fórmula que nos retrotrae a la museografía esencialista del 800. Y es que en el siglo XIX fue bastante común ordenar los cuadros por géneros, algo que la Tate Modern recuperó en 2000, pero claro, con una potente puesta al día que daba la vuelta al discurso canónico de Barr. Todo venía porque en el XIX se presuponía, como Bourdieu ha analizado en La distinción, que los aristoi (las clases acomodadas) poseían una tendencia innata al disfrute estético, por tanto no precisaban de elementos de intermediación. Pero la época de los aristoi ya ha pasado. Sabemos que el gusto se educa y que la recepción de una obra de arte no resulta posible sin unas bases de conocimiento artístico e histórico. Como la expografía arqueológica de los Museos Vaticanos, este proyecto parece dirigirse a unas audiencias que ya no existen.

Por otra parte, los comisarios de exposiciones sabemos que en cualquier muestra hay que seleccionar las piezas para ofrecer la mejor cara de un artista. No todo lo producido en un taller debe exponerse al público, algo que quizás sí puede funcionar para las distintas tipologías de un objeto arqueológico, por ejemplo. Un mal montaje, una deficiente selección de obra, puede sin buscarlo acabar saboteando a un buen artista. Creo que este es el caso de las piezas de Varela en el pasillo del Mubag, un espacio que no reúne condiciones para colocar tal cantidad de pinturas: aparentemente no se ha hecho una selección entre las piezas de los depósitos sino que se ha colgado todo sin atender a las dispares calidades plásticas entre los cuadros y sin atender a cuánto peso visual puede resistir un pasillo tan estrecho, pequeño y bajo como este. Incómodo para las piezas y para el público. Creo que si no se cuenta con salas adecuadas es mejor esperar a tiempos mejores ya que hacer por hacer puede resultar contraproducente y no ofrece una imagen de retorno positiva ni a los comitentes, ni a los responsables, ni a la institución. Además, bloquea la indispensable comunicación entre obra y público, que es la primera función de una muestra.

Un museo pequeño como el Mubag no puede contar con especialistas en todos los flancos, eso es obvio; la solución pasa por externalizar las funciones curatoriales y de diseño expositivo -lo que hemos denominado expografía crítica y técnica-. Espero y deseo que la suma de voluntades en este sentido suponga una mejora cualitativa de sus futuras propuestas.