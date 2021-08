Julen Carreño: «La poesía es mi nacionalidad»

Nacido en Alicante en 1984 y afincado en Sevilla desde hace años, el autor ha dado «muchas vueltas» en su vida -estudió Derecho, ejerció de abogado, vivió en San Sebastián, Pamplona, Madrid y Oklahoma y hoy es profesor de filosofía- hasta poder explicar, como ayer a este diario, el sentido de su escritura: «La poesía es mi nacionalidad, ese espacio solo mío donde puedo tener un diálogo conmigo, mi pequeña cueva. En pocas cosas encuentro tanto placer como en cerrar un poema, tal vez en salir a correr. La sensación es muy parecida a la liberación de endorfinas».

Encantado por el reconocimiento, Carreño se presentaba a este premio por segunda vez: «Lo intenté una vez cuando la editorial Celya empezó a publicar el premio Ciudad de Pamplona, yo estaba estudiando allí y un amigo mío ganó en una de las ediciones. Yo había crecido leyendo mucha poesía social y siempre he ido comprando los libros de los ganadores que iban saliendo. Un año lo intenté, pero no tenía un material bueno», apunta, tras añadir que este año «ha sido un sorpresón» porque acababa de publicar un libro con La Isla de Siltolá y venía de ganar el premio Marc Granell de Almussafes (Valencia). «No tenía mucha esperanza, pensaba que no iba a caer, pero mira», declara ufano.

A Carreño le ha sorprendido la elección del jurado, que habla de Cansancio de materia como una obra «ardua», que «no tiene una lectura fácil ni es de rápida digestión», pero lo define como un poemario «trabajado, profundo e intenso» con «unos poemas cuidados, cultos y afinados donde nada sobra, donde cada metáfora ocupa su justo lugar». Y añade, entre otras cosas, que el autor «va desarrollando una poesía en continua dialéctica sobre el paso del tiempo, sobre la fatiga de los materiales que nos conforman y constituyen –cansancio de materia, que así se denomina en física- y, a fin de cuentas, sobre lo que somos, sobre las preguntas esenciales que nos nombran».

«En pocas cosas hallo tanto placer como en cerrar un poema, tal vez en salir a correr»

El poeta alicantino aclara que acaba de cerrar un ciclo de tres libros sobre el duelo -De luz y sombras, Vigilias y Consagración del duelo- y el nuevo poemario «supone un cambio de tema, pero siguiendo con la parte filosófica de lo que pasa, del componente material y no material de nuestro paso por la vida. La temática es muy filosófica», señala, al tiempo que añade que Cansancio de materia es complicado de entender sin Emboscadas, un pequeño libro de haikus pendiente de editar.

«Ambos se han ido amasando a la vez a lo largo de este año y medio, desde que empezó la pandemia y en el encierro. Fui trabajando mucho la poesía japonesa y este tipo de poemas en un tiempo de paternidad muy reciente -tengo dos niños muy seguidos- y el poemario tiene esa doble mirada de tratar alguna pérdida reciente con esa vida que va surgiendo a tu lado en un encierro. Hay poemas de tono más pesimista que se alternan con otros sobre la paternidad e incluso con la lactancia», describe este poeta que afirma que «placer y sufrimiento sumados dan fruición» como resultado.

Cansancio de materia será publicado en la colección Generación del Vértice del Centro de Estudios Literarios de Castilla y León y Carreño recibirá 100 ejemplares del libro como compensación por sus derechos de autor, a cuya presentación deberá acudir a la villa de Tábara en el mes de agosto de 2022.

Julen Carreño es licenciado en Derecho y Humanidades y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y ha ejercido como abogado en Madrid, pero actualmente se dedica a la educación en Sevilla. Pasó los veranos de su infancia en la playa de San Juan y sigue visitando Alicante cuando puede.

Entre su obra literaria destacan los poemarios La inquietud de las estatuas (Premio de Poesía José Antonio Carvajal, Hiperión 2007) y Los prohombres relativos (Premio Ángel Urrutia del Gobierno de Navarra en 2008). En 2019 ganó el premio Avant Ciudad de Ceuta con De luz y sombras y en 2020 el Marc Granell con Vigilias.