Efectos hipnóticos

Nuevas formas y expresiones. Las bailarinas, con sus acciones compulsivas y una singular estética, son actrices a la vez. Y una intensa banda sonora con música tradicional aragonesa, africana, italiana o rusa. Tradición folclórica de Rusia es la danza del paso flotante que se hace por debajo de unas faldas de larga y amplia campana. Ellas se deslizan fluidamente, con velocidad y sin que se les vean los pies. Un efecto hipnótico. Se pregonan las bienaventuranzas bíblicas y otras actuales, o frases que defienden superar los límites, no quedar atrapado en el miedo o no arrepentirse de lo que no se ha hecho. Lo abstracto y lo físico se articulan en Sonoma, cuya temática sintoniza con la danza vista el pasado martes en Mulïer. Mujeres que pretenden romper ataduras.

Bailan, gesticulan, lanzan plegarias en francés, cantan y se liberan de ciertas disciplinas, entrando en una «surrealista realidad» que evoca al cineasta Buñuel, la Calanda medieval y el cosmopolitismo de París. Las intenciones son esas, pero es difícil que los asistentes las capten todas. Es la libre imaginación de los seres humanos, que no son todo lo libres que quisieran. Marcos Morau ha coreografiado para destacadas compañías extranjeras, y aquí rescata esencias de su obra «El surrealismo al servicio de la revolución». Finalmente, con desahogo, tocan los populares tambores calandeses en la ceremonia escénica.