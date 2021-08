Excelente interrelación

Con el resplandor de una pieza de culto convertida en sensación mundial desde 2010, se ha podido ver este exitoso espectáculo en Fresca! El circo contemporáneo de la compañía londinense Gandini Juggling se puso a reinventar los malabarismos en 1992. Y continúa en ello con la misma habilidad y teatralidad que enamora a los espectadores, inspirándose en la que fue pionera de la danza-teatro, la alemana Pina Bausch.

Siete hombres, dos mujeres y ochenta manzanas rojas en el escenario del Muelle12 de Alicante, que suben, bajan y hacen cabriolas con sentido burlesco. Todos los protagonistas muestran una gran coordinación al unísono y hacen que parezca fácil lo difícil. O lo más difícil todavía. La juguetona interrelación entre ellos, plena de creatividad, es lo más sobresaliente. Brazos y manos son muy ágiles en el manejo de los malabares. Y bailan o hay alguna acrobacia.

La dramaturgia es de John-Paul Zaccarini, y sentados, de pie y con acciones de distinta clase realizan un inteligente juego de destreza y equilibrio que va aderezado con música de jazz, clásica, algún canto lírico y melódico, como el bello tema The end of the world. La coreografía gestual y el sutil humor inglés, en Smashed, derivan hacia la sátira al dar paso a una explosión liberadora. Un desmadre donde rompen platos, comen manzanas o tiran sillas. Un delirante dinamismo.

La dirección es del malabarista Sean Gandini, uno de los fundadores de esta compañía junto a su ayudante, la campeona en su momento de gimnasia rítmica, Kati Ylä-Hokkala. Gandini Juggling ya está escenificando una segunda parte, Smashed2, con ochenta naranjas y siete sandías. Invirtiendo los roles masculino y femenino.

Así que más arte escénico, meticulosidad, excelente sincronización, comedia e inventiva, relaciones tensas, explosividad y diversión. Solos y en conjunto durante una hora, que no es mucho, sorprende el enredado malabarismo en este festival internacional que ofrece actuaciones hasta el próximo miércoles en el amplio auditorio del Muelle12.