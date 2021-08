La vida es circo

Express

Auditorio Muelle 12. Alicante

***

Cía Faltan 7

El circo contemporáneo y el teatro conviven con disciplinas circenses y lenguajes donde funcionan el humor, la innovación, la experimentación o el trabajo con objetos. Paquetes y sobres en esta agencia de mensajería donde los alocados teléfonos echan humo. Suenan y hacen esperar a la clientela como ocurre en la realidad diaria. Los empleados alborotan y todo va de otra manera. Express presenta portés acrobáticos, equilibrios, una báscula o un mástil chino.

Un fresco espectáculo, con idea original y creación de la Cía. Faltan 7, en el espacio Frescoreta! del Muelle12 de Alicante. Formada por quienes fueron alumnos de la Escuela de Circo Carampa de Madrid, el premiado montaje está dirigido por Miguel Muñoz. Tiene ocho miembros de Italia, Israel, España e Irlanda. Y solo un hombre que interpreta al repartidor con rasgos payasescos.

Escala ágilmente por el mástil y compone figuras y arriesgadas formas de descender. Lo hace también con una de ellas, y echa una mano a las acróbatas con sus combinaciones y estilos de izadas. Hay piruetas diversas y ejercicios de verticales en pareja, trío o en solitario. El monociclo rueda y salta a la comba. Es posible sacarle más punta a la propuesta, lo que no elimina ningún mérito al joven y dinámico equipo que irá al alza y que emite a pequeños y grandes su contagiosa simpatía. La música es otro de los ingredientes básicos para completar una tenaz y versátil faena.

Oímos una de las versiones de la clásica canción Please Mr. Postman o la inolvidable melodía de Just for tonight, de Henry Mancini. En síntesis, interés visual, creatividad, técnicas acrobáticas y el talento individual y la compenetración, con buenas posiciones y capacidad de estiramiento, en este circo teatral o teatro físico. Juegan, divierten, exploran e intervienen en algunas coreografías. El conjunto se asienta en el mástil al concluir. El público queda contento, y recuérdese que por esta tierra, en la misma onda, está el festival Circarte (que requiere más ayuda pública) o el galardonado grupo La Trócola Circ.