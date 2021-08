Atiende Alicante se hace grande

Después de celebrar una versión reducida el pasado año por la pandemia, Atiende Alicante alcanza su novena edición reforzado con más conciertos, un total de ocho entre los meses de septiembre y diciembre, con el propósito de abrir el horizonte a un público exigente amante de la música sin prejuicios ni etiquetas.

Arrested Development, Damien Jurado, Les Conches Velasques, Candeleros, Materia, Isasa, Tarta Relena y Sandra Monfort son los artistas invitados de esta edición. No importa si algunos, o la mayoría, de nombres resulta desconocida para el espectador, ya que una de las misiones de este festival de música singular es, precisamente, descubrir a músicos y músicas que habitualmente no llegan a la ciudad por los itinerarios comerciales habituales.

Desde su inicio en 2014, Atiende Alicante (o Atiende a secas) ha programado alrededor de 80 conciertos de artistas de los cinco continentes, que han sido seguidos por un «pequeño gran público» que ronda las 10.000 personas, como apunta el promotor del ciclo desde la primera edición, Miguel Carratalá, que avanza que este año han dado una vuelta de tuerca a esta cita musical con la creación de un ciclo Off, paralelo o alternativo, que explora en la música de inspiración mediterránea y en el que cada concierto se acompaña de una pequeña rutas turística por distintos rincones de la ciudad.

De este modo el ciclo original se llama ahora Atiende On! y cuenta con una programación «eléctrica e internacional» que fluye desde el soul de raíces con la banda afroamericana de Atlanta (EE UU) Arrested Development (el 30 de septiembre), ganadores de dos premios Grammy y pioneros del hip-hop más social desde su formación en 1988, que manejan un choque de ritmos y estilos único, hasta el cuidado indie rock del cantautor americano Damien Jurado (12 de noviembre), la estrella invitada al Atiende Alicante de 2017, cuya fecha se ha pospuesto en varias ocasiones con la promesa de acudir finalmente a Alicante. El folk-rock sentido y dolido de este estadounidense de Seattle, que en mayo de este año publicó The Monster Who Hated Pennsylvania, cuenta con los parabienes de crítica y público.

También Atiende On! cuenta con la cumbia y los ritmos africanos y caribeños de los colombianos Candeleros (10 de diciembre) o las adaptaciones de los textos del poeta Pedro Salinas y la conceptualización de los zaragozanos Les Conches Velasques (15 de octubre), con Pablo Jiménez al frente de la formación, exbatería de la banda Picore, cuya música puede sonar a una combinación de «flamenco con música turca y jotas», como resume Carratalá.

Estos cuatro conciertos, con entradas que oscilan entre los 12 y los 25 euros, se llevarán a cabo en distintos escenarios del centro cultural Las Cigarreras.

Por otro lado, en el cartel de Atiende Off! -que se desarrollará en LAB 15, el Palacio Portalet de la calle Labradores- se encuentran los valencianos Materia (16 de octubre), un proyecto de música experimental, donde guitarras minimalistas se alinean con teclados densos e inquietantes, que llevan al oyente a una calma tensa. El concierto de este grupo vanguardista irá precedido de una ruta guiada de una hora de duración bajo el título Alicante en la modernidad.

El guitarrista acústico madrileño Isasa (6 de noviembre), que describre sus canciones como «contemplativas y minimalistas, de rica atmósfera y espíritu acogedor», tendrá como ruta correspondiente la de Arte, música y personajes ilustres. Tarta Relena (20 de noviembre) lo forman dos cantantes que exploran a capella los sonidos de diferentes estilos de músicas vocales y su repertorio va desde la tradición oral hasta la canción de autor vinculada al Mediterráneo. La ruta guiada relacionada será la de Alicante en la antigüedad.

Por último, la guitarrista y compositora Sandra Monfort (4 de diciembre), natural de Pedreguer, aúna en su música las sonoridades de vanguardia y la música de raíces. El concierto se acompaña de la ruta Leyendas y curiosidades de Alicante.

«Con este ciclo nuevo queremos destacar nuestra cultura alicantina y mediterránea generando una experiencia sonora diferente con una ruta ad hoc creada para cada concierto», indica Carratalá, que cree que «es otra manera de descubrir la ciudad a través de la cultura y de fomentar el turismo cultural». Las rutas son optativas y, con el concierto, tendrán un precio de 20 a 25 euros.