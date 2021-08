Batman, días de playa y paella en Benidorm

La del caballero oscuro y atormentado y la del dibujante de lo sencillo y cotidiano es, a todas luces, una extraña combinación que se gestó en la Comic-Con de San Diego, California, de 2019 y que verá la luz el próximo 12 de septiembre cuando DC Comics publique Batman: The World en todo el mundo (valga la redundancia).

Se trata de un nuevo álbum dedicado al caballero oscuro en el que varios dibujantes y guionistas han hecho viajar al superhéroe por países como Italia, Francia, Alemania, República Checa, Rusia, Polonia, Turquía, México, Brasil, China, Corea o Japón.

Roca fue el designado por DC para llevar al hombre murciélago a España y eligió Benidorm como marco incomparable para su «aventura» porque pensó que, entre puñetazo y puñetazo, y agotado de vivir en el filo que separa la vida y la muerte, a Bruce Wayne le hacían falta unas buenas vacaciones.

«Dibujar a Bruce Wayne y a Batman es hacer más que un dibujo -indica el autor valenciano-, es asumir una historia, con todos los autores que han trabajado en ella, los villanos contra los que ha luchado... Sacar fuera de ese contexto al multimillonario de Gotham cuyo alter ego se dedica a luchar contra el crimen, y llevártelo a un lugar como un resort de Benidorm funciona precisamente porque es algo muy bizarro».

Roca reconoce que, cuando planteó la idea de Batman, cerrado por vacaciones (así se llama su historieta) a los directivos de la superpoderosa DC Comics, a estos les costó aceptar la posibilidad de darle un descanso estival a su buque insignia. «‘Batman nunca se ha tomado vacaciones’, me decían. ‘Ya, pero ahí está la gracia’, les decía yo. ‘¿Entonces no se va a pegar con nadie?’, me decían otra vez. ‘No, no es una historia de pegarse sino de que vaya a un buffet libre, que se coma una paella, que se vaya a bañar a la playa...’».

Es decir, Bruce Wayne será en manos de Paco Roca más humano que nunca. En las primeras viñetas facilitadas por ECC -la editorial que publicará Batman: el mundo en España- podemos ver al multimillonario salvador de Gotham llegando al aeropuerto mientras su fiel criado Alfred le da una serie de instrucciones mediante mensaje de voz: «Un chófer le llevará a su hotel», «relájese», «comienzan para usted unas merecidas vacaciones». Después vemos a Wayne leyendo en la playa, tomándose una copa en la piscina (¿alguna vez volverá a aparecer en un cómic de Batman una «hucha» como la que se le asoma a uno de los bañistas que le acompañan en la viñeta?),

Portada y viñetas de la aventura de Batman escrita y dibujada por Paco Roca que se publicará en el álbum Batman: The World el próximo 12 de septiembre. TM & © 2021 DC COMICS.