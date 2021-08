Un avance de «FIFA 22» y «NBA 2K22» lideran las novedades en videojuegos

Pero si hay un juego esperado, sobre todo para los amantes del fútbol y de los eSports, es el nuevo FIFA 22. Aunque su lanzamiento mundial está previsto para el 1 de octubre, los que se registren en EA Play (servicio de suscripción mensual) disfrutarán el 22 de septiembre y los que reserven la Ultimate Edition, el día 27. FIFA 22 estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch y Google Stadia y PC y prevé ser la experiencia «más realista e inmersiva del mundo».

De balón a balón, el otro gran título que sale a la venta este mes es el NBA 2K22, la nueva entrega del videojuego oficial de la NBA y la WNBA de Visual Concepts y 2K Games, disponible el 10 de septiembre en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch y PC.

Antes de abandonar el mundo del deporte, otro título que saldrá este mes es el WRC 10, la nueva entrega de la saga de carreras de rallies a cargo de KT Racing y Nacon para PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One y Switch. También Big Rumble Boxing: Creed Champions, basado en las películas de boxeo de Creed; y Hot Wheels Unleashed sobre esta popular marca de automóviles de juguete.

Septiembre será también un mes de grandes clásicos, el más importante Sonic Colours: Ultimate, una nueva versión de este título que salió al mercado en 2010 y que ahora llega totalmente revisado y con notables mejoras a partir del día 7. Dentro del universo Super Mario Bros, ahora emerge un juego de su gran enemigo: WarioWare: Get it together, un divertido título repleto de microjuegos en el que la acción y el entretenimiento están asegurados. Es exclusivo para Nintendo Switch (sale el día 10).

Otro título importante es la edición remasterizada del gran clásico de rol y acción, Diablo 2: Resurrected, para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch y PC (día 23) y también la versión para dispositivos móviles de Pokémon Unite, que se lanzará el día 22, y Tales of Arise, la nueva entrega de esta popular saga de Bandai para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC (día 10).