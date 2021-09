Comienza septiembre y las salas de cine se desperezan mirando de reojo a los grandes festivales, con propuestas más comerciales, como After: Almas perdidas; terroríficas, como Maligno, o de autor, con dos sorpresas españolas en la cartelera, Nora y Chavalas.

Nora, un viaje por Euskadi para conocerse a una misma

Lara Izagirre escribe y dirige Nora, segundo largometraje tras Un otoño sin Berlín, en la que su protagonista, interpretada por la actriz Ane Pikaza, se pierde en un viaje por la costa de Euskadi donde conectará con ella misma más profundamente que en toda su vida. Pikaza es Nora, que tiene 30 años, vive con su abuelo argentino Nicolás (Héctor Alterio) y su vida no es la que ella imaginaba. Periodista, se gana la vida escribiendo el horóscopo para una revista, pero suele contar sus historias con pequeñas ilustraciones. Cuando muere su abuelo, decide llevar sus cenizas junto a las de la abuela.

Marvel en acción con la adaptación al cine de Shang-Chi

Destin Cretton dirige Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, adaptación cinematográfica del superhéroe creado por Steve Englehart y Jim Starlin en 1973, un personaje mitad chino, mitad americano, cuyo característico estilo de combate mezclaba kung-fu, nunchacos y armas de fuego.

El creador de Saw, James Wan, se vuelve «maligno»

Escrita y dirigida por James Wan, el creador de Saw o Expediente Warren, con guion de Akela Cooper y J.T. Petty, Maligno es la historia de una mujer que tiene visiones terroríficas en sus sueños; ella cree que son macabras pesadillas. Madison, aterrada por los macabros sucesos que le acosan por las noches, no puede dormir por las noches ni vivir por el día, pero el terror cada vez se irá apoderando de ella cuando descubra que esas pesadillas no son sueños, sino que son hechos de la vida real.

Los Olchis buscan el vertedero perfecto para vivir

Desde Alemania llega esta película animada que adapta la popular saga infantil creada por Erhard Dietl, sobre este grupito de individuos verdes como las espinacas que tienen la nariz en forma de berenjenas, odian el chocolate y los helados y adoran el aire contaminado y las porquerías. En la versión dirigida y adaptada por Toby Genkel y Jens Møller, los Olchis buscan un nuevo hogar, pero nunca se sienten bienvenidos en ningún sitio, quizá porque apestan y la mayoría de los humanos no les quieren. Pero un día se topan con un vertedero perfecto en el pequeño pueblo de Smelliville. Es aquí donde quieren quedarse.

Estados Unidos, 2021. Dirección: James Wan. Guion: Ingrid Bisu, James Wan, Akela Cooper. Música: Joseph Bishara. Fotografía: Michael Burgess. Reparto: George Young, Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Jake Abel, Jacqueline McKenzie, Michole Briana White, Paul Mabon, Ingrid Bisu, Rachel Winfree, Jon Lee Brody, Paula Marshall, Patrick Cox, Emir García, Amir Aboulela. Duración: 111 minutos.

España, 2021. Dirección: Carol Rodríguez Colás. Guion: Marina Rodríguez Colás. Música: F. Gener, C. Torrente. Fotografía: Juan Carlos Lausín. Reparto: Vicky Luengo, Carolina Yuste, Elisabet Casanovas, Àngela Cervantes. Duración: 91 minutos.

España, 2021. Dirección: Lara Izagirre. Guion: Lara Izagirre. Música: Pascal Gaigne, Paula Olaz. Fotografía: Gaizka Bourgeaud. Reparto: Ane Pikaza, Héctor Alterio, Naiara Carmona, Ramón Barea. Duración: 100 minutos.