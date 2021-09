Doble añada: los discos más esperados del otoño 2021

Los clásicos: los duetos de Elton John y la vuelta de Diana Ross

Sir Elton John nos dice que ha aprovechado el tiempo con ‘The lockdown sessions’ (22 de octubre), un álbum que combina versiones (Pet Shop Boys, Metallica) con material propio y que reposa en los encuentros con artistas de variado pelaje: Dua Lipa, Lil Nas X, Eddie Vedder (Pearl Jam), Stevie Wonder o Miley Cyrus. No es el único que juega al desfile de ‘vips’: ‘Blessings and miracles’, de Santana (15 de octubre), cita a Stevie Winwood, Kirk Hammett (Metallica), Corey Glover (Living Colour), el fallecido Chick Corea y su viejo compinche de ‘hits’ Rob Thomas (Matchbox 20).

Otro álbum concebido en la era covid-19 es ‘The bridge’, el nuevo de Sting (19 de noviembre), vuelta a su pop adulto tras el ejercicio reggae con Shaggy, del que el pasado viernes se destapó un agradable adelanto, ‘If it’s love’. Y ‘Future past’, regreso de Duran Duran (22 de octubre), del que ya circula el robusto tema funk-pop ‘Invisible’, y en el que han tomado parte Graham Coxon (Blur), Lykke Li y Mike Garson, antiguo teclista de David Bowie.

Este otoño volverá a la palestra Diana Ross con ‘Thank you’, su primer disco en 15 años (5 de novembre), elaborado con el productor Jack Antonoff (Taylor Swift, Lorde, Lana del Rey), así como Robert Plant, el excantante de Led Zeppelin. Este se reúne con la cantante de country y bluegrass Alison Krauss en ‘Raise the roof’ (19 de noviembre). Antes, este viernes, un producto extraño: ‘Spanish model’, de Elvis Costello, donde canta en castellano los temas de su clásico ‘This year’s model’ (1978) acompañado de voces como Jorge Drexler, Fito Páez y Luis Fonsi. Aunque, en la liguilla de los discos más imprevistos, el premio gordo es para ‘Voyage’, primer álbum de Abba en 40 años (5 de noviembre).

Metal: un ‘Black album’, de Metallica, multiplicado

En el campo metalero, Iron Maiden lanzó el pasado viernes ‘Senjutsu’, y esta semana le toca el turno a la cacareada reedición del ‘Black album’, de Metallica, en su 30º aniversario, paralela al lanzamiento del ‘boxset’ ‘The Metallica blacklist’. Un artefacto este en el que 53 artistas adaptan las piezas de aquel disco que introdujo el metal de esencias extremas en el ‘mainstream’: asaltos sorprendentes de los latinos Juanes (la popular ‘Enter sandman’) y J. Balvin, y de artistas tan diversos como St. Vincent, Phoebe Bridgers, Dave Gahan (Depeche Mode), Mac DeMarco o Miley Cyrus con Elton John.

Ministry rearma su metal industrial en ‘Moral hygiene’ (1 de octubre) y Lordi desafía a los suyos con siete álbumes simultáneos (21 de novembre). Y para este invierno se esperan novedades de Sabaton, Overkill y, quizá, Rammstein.

Ídolos pop: de Ed Sheeran a Lady Gaga con Tony Bennett

Se acerca la hora del neo-cantautor llena-estadios Ed Sheeran, que lanzará el 29 de octubre su cuarto álbum, titulado, siguiendo su matemática tradición, con el símbolo ‘=’ (pronúnciese ‘equals’). El inglés pelirrojo habla de él como su disco de acceso a la edad adulta, lo cual no está mal a los 30. El adelanto ‘Visiting hours’ insinúa aspiraciones místicas con coro góspel.

Lady Gaga reanuda su entente con el venerable ‘crooner’ Tony Bennett (que, a los 95 años, acaba de anunciar su retiro escénico) en ‘Love for sale’ (1 de octubre), relevo del debatido ‘Cheek to cheek’ (2014). A diferencia de entonces, las canciones son todas del mismo autor, su majestad Cole Porter. La valquiria country-pop Kacey Musgraves atacará con ‘Star-crossed’ (10 de septiembre) y Camila Cabello acude al cliché de clichés del “álbum más personal” en ‘Familia’, oda a sus mayores en aquella Cuba que la vio nacer, de edición prevista para octubre. Sin fecha clara está el segundo disco de Lana del Rey en este 2021, ‘Blue banisters’.

Arena alternativa: vuelven Coldplay, Low y José González

Después del exótico-mundialista ‘Everyday life’, Coldplay parece apostar por un registro pop más reconocible en ‘Music of the spheres’, disco que saldrá el 15 de octubre y del que han trascendido por ahora dos temas, el ciber-juguetón ‘Higher power’ y el largo (10 minutos) y sinfonizante ‘Coloratura’. Llama la atención la plena incorporación como productor del Midas sueco Max Martin (Britney Spears, Katy Perry, Taylor Swift).

Desplazando la mirada al territorio ‘indie’-‘hipster’-‘alt-rock’ y cercanías, novedades de Low (‘Hey what’) y Saint Etienne (‘I’ve been trying to tell you’), ambos el 10 de septiembre, y de The War on Drugs (‘I don’t leave here anymore’, 29 de octubre) y Damon Albarn, cantante de Blur (‘The nearer the fountain, more pure the stream flows’, 12 de noviembre). El cantautor sueco José González tiene a punto ‘Local valley’ (17 de septiembre), la australiana Courtney Barnett, ‘Things take time, take time’ (12 de noviembre), y el decano británico Billy Bragg alumbrará ‘The million things that never happened’ (8 de octubre). Señales de James Blake desde su órbita electrónica pos-dubstep: ‘Friends that break your heart’, su quinto disco, saldrá el próximo viernes.

Música urbana: J Balvin quiere que le tuteen

Tras la edición, por sorpresa, de ‘Donda’, de Kanye West, y de ‘Certified lover boy’, de Drake (este, el pasado viernes), el hip-hop será todo oídos para lo nuevo de Lil Nas X, ‘Montero’ (17 de septiembre), en el que se vislumbran colaboraciones con Megan Thee Stallion y, también aquí, Miley Cyrus y Elton John. Y se esperan novedades para este otoño-invierno de sendas divas del ramo, Lizzo y Cardi B.

En la facción latina, el alto reguetonero J Balvin centrará los focos este viernes con su quinto álbum, ‘Jose’, título autorreferencial para cubrir un cancionero en el que el colombiano desea mostrarse como el mortal con los pies en el sueloy no como la superestrella. Disco lleno de ‘featurings’ lustrosos, como Dua Lipa, Skrillex, Tokischa, Yandel y Khalid.

Escena española: de Fito y Fitipaldis a Vetusta Morla

En la música autóctona, primer disco de los bilbaínos Fito y Fitipaldis en siete años, ‘Cada vez cadáver’ (24 de septiembre), con producción del guitarrista del grupo, Carlos Raya. Un lanzamiento pendiente desde 2020, ya que su grabación topó con el confinamiento.

Vetusta Morla lanzará en noviembre ‘Cable a tierra’, obra de inclinación introspectiva, e Izal no ha precisado todavía la fecha de lanzamiento de ‘Hogar’, contemplada para este otoño. Se prevén también para este trimestre las novedades de Carolina Durante, Lori Meyers, Malú y Alfred García, así como Nil Moliner, cuyo álbum ‘Secreto al que gritar’ saldrá el 22 de octubre.

En catalán, regresos de Roger Mas (‘Totes les flors’) y El Petit de Cal Eril (‘N. S. C. A. L. H.’), ambos el 17 de septiembre, y de Joan Dausà (‘Ho tenim tot’, 22 de octubre). Y en su propia categoría, el esperado tercer álbum de Rosalía parece alejarse un poco más allá de estos últimos compases de 2021.

El directo, protagonizado por los artistas españoles

La ‘rentrée’ de la música en directo se sitúa algunos peldaños por encima del otoño de 2020, si bien a larga distancia de la normalidad, sobre todo por lo que respecta a las grandes giras internacionales. Pero programaciones como la de la Mercè (todavía no desvelada), las Nits del Fòrum o el Festival de Jazz de Barcelona, entre otras, mantendrán la actividad a la espera de que las restricciones de aforo y las complicaciones fronterizas se relajen.

Trasladados los conciertos que iban a ofrecer en el Palau Sant Jordi tanto Dua Lipa y Bon Iver (pasan a 2022) como Elton John (a 2023), este escenario retiene por ahora a artistas de ultramar como Becky G (1 de octubre), Rauw Alejandro (9) y Alanis Morrissette, con Liz Phair como artista invitada (10 de noviembre). El grueso de su programación apunta a artistas autóctonos, como David Bisbal (6 de noviembre), Dani Martín (13), Robe Iniesta (27), Raphael (11 de diciembre) o Pablo López (28).

Vuelve el Altaveu

Antes, este mes, las Nits del Fòrum culmina su ciclo con nombres como La M.O.D.A., Bad Gyal o Los Planetas. Vuelve el Altaveu de Sant Boi (del 10 al 12 de septiembre), con nombres como Joana Serrat, Los Hijos del Trueno y Queralt Lahoz; el Mercat de Música Viva (15-18), con estrenos de artistas catalanes, y un Festival de Fado que programa a Carminho y Fábia Rebordão (29 y 30).

El Festival de Jazz, que abrirá Maria del Mar Bonet en el Palau (20 de octubre), sí reserva varios nombres internacionales, como Chris Potter Trio, Richard Bona, José James, Madeleine Peyroux y Avishai Cohen Big Vicious. Y en el Auditori, los noruegos Kings of Convenience (21 de octubre).