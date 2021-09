Excesiva glorificación

La Llamada

Teatro Principal de Alicante

**1/2

Texto y dirección: Los Javis

El éxito de este musical juvenil sigue con la intención de atrapar a más espectadores, que este fin de semana acuden al Principal a ver «La llamada», espectáculo escrito y dirigido por los jóvenes mediáticos Javier Ambrossi y Javier Calvo. Los Javis.

El tono de comedia romántica y algunos números musicales, con bailes de escasa distinción, enganchan a la mayoría. Y la búsqueda de nuevas metas personales y los asuntos religiosos se tocan con rasgos festivos en el campamento La Brújula, como vehículo de orientación. A él acuden dos adolescentes (Nerea Rodríguez y Angy Fernández) apasionadas por el reguetón y la fogosidad de la música electrónica latina. La madre Bernarda (Marta Valverde) no llega a ser, ni mucho menos, la autoritaria Bernarda de Lorca, y la novicia, Milagros (Roko), milagrosamente descubre otro derrotero en su vida. Consigue una mayor complicidad con el público por sus formas físicas y verbales. O el oficio de Valverde, que también destaca en el entorno de unas funcionales interpretaciones.

La dirección de escena transcurre por la calle de la ingenuidad, con insuficiente consistencia dramatúrgica. Cuatro músicos y canciones de Alberto Jiménez (cantante de Miss Caffeina), Presuntos Implicados, Henry Méndez o alguna canción espiritual grabada, como «Viviremos firme la fe». Sobre todo, Whitney Houston. A Dios (Richard Collins-Moore) le encanta esta última e interpreta «I will always love you», «I have nothing» y «Step by step», evocando la celestial y potente voz de la artista, sin alcanzar ese nivel.

Aun así es quien destaca más en este aspecto. Se cantan «Si esto es fe», «Estoy alegre», «Todas las flores» y el jolgorio de «Lo hacemos y ya vemos». Cada noche se le aparece a María, nombre, no por casualidad, de una de las jóvenes. El sentimentalismo y el efecto frívolo y lúdico alimentan la obra. Sube y baja la inteligente pieza central del decorado, y se ve la escalera hacia el cielo del moderno Dios. El humo y las luces crean estados emocionales que exaltan mucho en la recta final.