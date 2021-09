Ojos Rojos, un encuentro con la fotografía de autor

Este año, como novedad, se ha elegido a México como país invitado y serán cuatro las muestras dedicadas a su mirada a través los fotógrafos Bernard Plossu, José Luis Cuevas, Dulce Pinzón y Alejandro Cartagena. «Porque pensamos que para entender la fotografía de un país lo mejor es hacerlo a través de varios autores», indica Mili Sánchez, que aclara que por cuestiones relacionadas con la pandemia no han podido viajar a Alicante pero habrá charlas online con algunos de ellos.

Nacido en 1945 en Vietnam, Plossu es un fotógrafo francés -uno de los más importantes de la historia de la fotografía, apuntan los organizadores, reconocido con el Grand Prix National de la Photographie (1988) y Premio PHotoEspaña (2013), entre otros- muy vinculado a México y España. La parte más importante de su trabajo está constituida por reportajes de viajes y el festival muestra uno de sus trabajos realizados en este país de América del norte (On the road in Mexico!), que destaca además la importancia de exponer copias originales de su colección personal.

Dulce Pinzón cuenta en La verdadera historia de los superéheroes relatos de gente corriente a través de 20 fotografías de inmigrantes mexicanos enfundados en disfraces de superhéroes. Alejandro Cartagena hace lo propio con los trabajadores que se juntan para realizar viajes de ida y vuelta al trabajo en un mismo vehículo (Carpoolers), mientras que José Luis Cuevas se sumerge en la historia de La Apestosa, una cantina en el centro de Ciudad de México impregnada de sudor, orines, alcohol y sexo cuya atmósfera documenta a través de un ensayo fotográfico realizado durante dos años.

El festival combina la obra de autores consolidados y emergentes, desde el Mediterráneo de Xavier Mollà a la fotografía orgánica y sensual de Lucía Morate, la realidad de Lituania con Ire Lenes, las calles de Beijing de Luis Baylón, los retratos subacuáticos de Jerónimo Álvarez, los collages de Nina Llorens o la fotografía íntima de Isabel San Ruperto, cuyo proyecto han seguido los organizadores del festival durante un año. Por último, también habrá una exposición colectiva con los clubs fotográficos de la zona.

El festival se realiza en colaboración con los ayuntamientos de Dénia y Xàbia, así como el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y toda la programación está disponible en su página web (festivalojosrojos.com). Hoy, además, Sánchez y Steel presentan el festival a través del canal de YouTube y Facebook de la Escuela Mistos a las 19 horas.

Talleres, charlas, mercadillo y rally fotográfico

Además del abanico de exposiciones, en Ojos Rojos hay numerosas actividades distribuidas a lo largo del mes «para que el festival no muera el primer fin de semana», apunta la organización. Charlas sobre la fotografía musical o cómo definir una buena fotografía así como talleres de retrato fotográfico, propuestas expositivas, fotolibros o collages con imágenes encontradas no faltarán en el festival, al igual que el rally y el mercadillo fotográfico, el visionado de portfolios y la proyección de un documental de Sergio Larraín.