Paula Hawkins, la escritora del bestseller 'La chica del tren' y que publica en España su nueva novela de suspense 'A fuego lento' (Planeta), cree que "todo el mundo es capaz de matar, pero planificarlo no tanto".

"Todo el mundo podría ser capaz de matar en circunstancias muy extremas, pero no todos serían capaces de planificarlo", ha afirmado Hawkins en un encuentro con la prensa. 'A fuego lento' contará con una tirada inicial de más de 250.000 ejemplares y, además, Columna Ediciones publicará su versión en catalán.

Tras el éxito de 'La chica del tren', algo que la autora califica de "maravilloso y duro, y cansado", llega a las librerías su nueva novela, donde el descubrimiento del cuerpo de un joven asesinado en una casa flotante de Londres desencadena sospechas sobre tres mujeres.

"Escribir sobre mujeres es algo que me sale de forma natural, porque soy mujer y me interesa su posición en la sociedad. No me importaría escribir desde un punto de vista masculino, pero se me ocurren más historias con mujeres. No digo que sea más interesante, pero me interesa más, me sale así", matiza la escritora.

'A fuego lento' surge de dos ideas. La primera, la aparición del personaje: "Una chica joven tuvo un accidente, lo agarré y lo cambié un poco. Tiene un revés y como resultado sufre algo extra que lo hace más difícil, porque no tiene filtro y pierde los papeles. Me interesa lo que es para ella porque se siente juzgada" apostilla Paula.

La segunda idea, la localización: "Paseaba por Regent's, viendo las calles y el canal, y te preguntas quién puede vivir ahí con tanta suciedad, ahí puede haber de todo", recalca. En este sentido, Hawkins señala que Londres es una ciudad con una historia "muy rica" que la inspira, y subraya que la ciudad en el siglo XVIII era "la capital del crimen", en donde actualmente si paseas por su calles y callejuelas te puedes imaginar muchas historias.

Un rasgo común en sus novelas es la marginación del personaje, así lo ha afirmado la escritora: "Tiendo a hablar de personas que están fuera, que no son felices con una vida no perfecta, me interesa el efecto que tiene. Si tú eres una persona que no encaja en la sociedad, ver como reaccionas. Me dice de lo diferente que es la vida, y cómo puede cambiar la manera de ver el mundo".

Por otro lado, la propia autora ha destacado que todos los personajes que crea "tienen un poquito de si misma" y que sus historias tienen un realismo plasmado pero no llevado a la locura. Además, en lo referido a su proceso de creación, informa que necesita saber el final de sus novelas pero que lo "intermedio" no lo planifica, ya que "no habrían sorpresas" para ella. "A mí me fascina desenmarañar, como la persona ha llegado a ese punto, y esa es la parte que me atrae, que me cautiva. Intentar entender cómo una persona afronta el drama. La satisfacción y el interés esta entender la sutileza de como una persona ha tomado esa decisión, y esos error me parece fuente inagotable de fascinación", puntualiza Hawkins.

Adaptación cinematográfica

En 2016 se estrenó la adaptación cinematográfica de 'La chica del tren', un filme dirigido por Tate Taylor. La autora ha comunicado que la adaptación le gustó, pero que entiende la decepción de algunos lectores ya que la película se ambientó en Nueva York, no en Londres. Aún así, califica que, "las cosas se hicieron bien" porque mantuvieron esa oscuridad que tiene su libro. A lo que añade, "el libro sigue ahí, se pueden hacer más adaptaciones".

Paula ha señalado que la brecha entre autor y director es muy grande a la hora de interpretaciones, por eso no escribe pensando en trasladar su historia a la gran pantalla. Pero matiza que en varias ocasiones, cuando está escribiendo una escena, piensa: "esto es bastante cinematográfico".

Respecto a la creación de una adaptación de su nueva novela 'A fuego lento', asegura que "no hay nada sobre la mesa" pero que le encantaría ver una adaptación cinematográfica. "Yo creo que el mundo ha cambiado desde que se hizo 'La chica del tren', ahora hay más series. Espero que pase, no hay nada planteado", recalca la escritora.