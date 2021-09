La cantante María Mendiola, una de las dos componentes del grupo Baccara, que revolucionó las discotecas españolas a finales de los 70, ha fallecido este sábado en Madrid, según ha anunciado su familia. Mendiola, de 69 años, formó Baccara en 1976 junto con Mayte Mateos, la otra mitad del grupo.

En 1978, pese a ser españolas, representaron a Luxemburgo en Eurovisión. Su música, un pop bailable apoyado en las voces de ambas, enseguida se convirtió en éxito en las pistas de baile de una España que por entonces se asomaba a la libertad tras la restauración de la democracia. Entre sus temas más famosos estaban ‘Yes sir, I can boogie’, ‘Sorry, I’m a lady’ y ‘The Devil Sent you to Laredo’.