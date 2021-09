Ferrándiz Lozano lamenta su exclusión "sin explicaciones" como jurado de los Premios Estruch

José Ferrándiz Lozano, artífice junto a Paco Sanguino de los Premios José Estruch en 2016 para distinguir los mejores montajes de la temporada del Teatro Principal de Alicante, ha lamentado su exclusión como miembro del jurado de estos galardones sin haber recibido, según critica, ninguna explicación por parte del coliseo alicantino.

El exdirector entre 2015 y 2019 del Instituto Gil-Albert -entidad impulsora de los premios con el Principal de Alicante- relata que la subdirectora del teatro, María Dolores Padilla, "agradeció en el grupo de whatsapp que teníamos el trabajo de estos años y ahí se quedó la cosa. Todos nos despedimos y no dijo más. Luego me enteré de que se abrió otro grupo de whatsapp con un nuevo jurado sin cuatro de los que estábamos porque algunos de los que continuaron me preguntaron por qué yo no estaba".

"Yo entiendo que se renueve el jurado y el Teatro Principal es libre de nombrar a quien quiera. Lo que sí lamento es haberme enterado por terceros de que había un nuevo jurado. Creo que no es elegante enterarme por otros y, al haber sido co-creador, diseñador y organizador de los premios, habría agradecido tener ese detalle de ser informado. Le tengo mucho afecto a estos premios, y hubiera sido un gesto que habría agradecido", indica Ferrándiz Lozano, que añade que continuó como jurado a título personal tras su marcha del Gil-Albert.

Por su parte, la subdirectora del Teatro Principal, María Dolores Padilla, lamenta que Ferrándiz Lozano "haya tenido otra percepción" pero asegura que, independientemente del grupo de whatsapp, en la última reunión del jurado, celebrada el 5 de julio, "agradecí a todos su tarea como jurado, nos despedimos todos y especifiqué que la labor de ese jurado había concluido. Estaba más claro que el agua que habría otro nuevo jurado tras los cambios en la dirección del Gil-Albert. De hecho, Ferrándiz Lozano estos últimos años no ha estado a título personal sino como exdirector del Gil-Albert porque esta última edición ha sido bianual por la pandemia y aún no había nueva dirección en el Gil-Albert".

Padilla apunta que el Teatro Principal y el Gil-Albert, "como instituciones, son libres de elegir a un nuevo jurado, al igual que en su momento tanto Sanguino como Ferrándiz Lozano eligieron a los miembros y nadie los cuestionó" y rechaza que haya habido falta de elegancia o de estilo. "Yo no excluyo a nadie, no he cerrado ese grupo de whatsapp e invité a todos a la gala. Y creo otro grupo de whatsapp con el nuevo jurado, no uno paralelo, partiendo de cero. No ha habido ninguna mala intención".

En ese nuevo jurado ya no están Ferrándiz Lozano, Marina Torrecilla, Raquel Molina y Cristina Llorens. En su lugar, entran Iván Jiménez, subdirector de Artes Escénicas del Gil-Albert; Rosa Monzó, exdirectora del departamento de Publicaciones del Gil-Albert, y Antonio Sempere, crítico de televisión de este diario.

Ferrándiz Lozano apostilla que en la citada reunión del 5 de julio, Padilla "dio las gracias por el trabajo realizado pero en ningún momento dijo que ese jurado finalizaba" y cuando comunicó que cerraba el grupo de whatsapp "tampoco dijo el motivo, de hecho, eso no significó la exclusión del jurado porque nueve de trece personas siguen formando parte de él".

Padilla no comprende que si Ferrándiz Lozano estaba molesto con la decisión, este "hable con los medios antes de decírmelo a mí".