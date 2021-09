La autora eldense Elia Barceló ha logrado el premio Costa Blanca de Alicante Noir por su libro La noche de plata, en el que la escritora demuestra que puede atreverse con cualquier género. La habilidad con que maneja y resuelve las diferentes tramas de esta historia ambientada en Viena sobre desaparición de niños en forma de novela negra, la han convertido en ganadora de este galardón en la primera edición del festival de ficción criminal de Alicante.

Barceló, que el pasado año recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020 por su novela El efecto Frankenstein, se ha encargado de abrir hoy Alicante Noir al protagonizar el primer encuentro con el público en el salón de actos del MACA. El galardón recibido es el primero que recibe de la ciudad de Alicante, un año después de ser nombrada Hija Predilecta de Elda, su ciudad natal.

Elia Barceló (Elda, 1957) es considerada una de las escritoras más versátiles de la narrativa española yde mayor prestigio en el ámbito de la fantasía y de la ciencia ficción. Ha publicado treinta novelas, realistas, criminales, históricas..., para adultos y jóvenes, y unos setenta relatos, en España y en el extranjero. Ha sido traducida a veinte idiomas con gran éxito de público y crítica, consolidándose como una de las voces españolas más internacionales de la narrativa actual. Es autora de obras de gran éxito como El color del silencio 10ª edición, El secreto del orfebre, Las largas sombras, El eco de la piel y La noche de plata 2ª edición. Este último finalista este año del Premio Dashiel Hammett de novela negra 2021. Durante muchos años fue profesora de Estudios Hispánicos en la Universidad de Innsbruck, en Austria. Ahora se dedica a la escritura a tiempo completo.

Alicante Noir también ha hecho entrega del reconocimiento como finalista a Blas Ruiz Grau por su novela No robarás.

El escritor nacido en Rafal en 1984 inició su andadura literaria en 2012, autopublicando sus trabajos. Sus novelas La verdad os hará libres, La profecía de los pecadores, Kryptos y Siete días de marzo cosechan un gran éxito y lo colocan como uno de los autores más vendidos de las plataformas digitales. En 2018 da el salto a las librerías gracias a Oberón (Grupo Anaya) con el ensayo Que nadie toque nada, que se centra en mitos y realidades del procedimiento policial y forense. En 2019 llega la novela No mentirás, al que le siguen los títulos No robarás y No morirás (ambas en 2020), que conforman su Trilogía negra. También en 2019 vuelve a publicar con Oberón, pero en este caso pone el foco en los peores psicópatas de la historia con Asesinos en serio, cuyo segundo volumen salió a la venta en mayo de 2021 y que explora los recovecos más perversos de la mente humana.

Tras los galardones, la comisaria del evento, Jimena tierra, ha charlado con Elia Barceló acerca de su trayectoria literaria. A lo largo del festival se darán a conocer los ganadores de los galardones Alicante Noir Nacional y Alicante Noir Internacional.