La banda de Benidorm Locos de Atar lanza hoy su nuevo EP titulado “Que tiemble tu mundo” con un nuevo single, “Cenicienta”, de mensaje feminista, acompañado de un videoclip. Producido por Luis Martín y bajo el guion de Indira González, los Locos se ponen el traje de actores noveles y juegan a ser gángsteres junto a la actriz Lucía Sánchez.

Ocho años después de su primer LP y 12 de su primer EP, este lanzamiento se suma a su discografía con cinco canciones cargadas de ritmo y potencia, melodías frescas y letras con mensaje.

Locos de Atar reapareció en 2020 con el single que da nombre a este disco, “Que tiemble tu mundo”. Desde entonces han lanzado dos sencillos más, “Marioneta” e “Invencibles”. En la producción del nuevo EP han contado con la colaboración financiera de sus seguidores a través de un proyecto de crowdfunding promovido por el grupo. La forma que ha tenido la banda de agradecer este cariño ha sido dedicándoles la portada de este trabajo.

La grabación y producción se ha realizado en los estudios Arde el Arte de Murcia, con el productor Raúl de Lara, que tiene en su trayectoria trabajos muy destacados con grupos como Second, Varry Brava, Noise Box, New Jungle o Funambulista. La masterización se ha realizado por el reconocido Mario G. Alberni de Kadifornia Mastering, que ha puesto su sello en trabajos de Bunbury, Mikel Erentxun, Love Of Lesbian o Izal, entre otros.

Locos de Atar es el proyecto musical de pop rock alternativo de JuanMi (voz y bajo), Fabi (batería), Jesús (guitarra y coros), y Josemi (guitarra). Un grupo con integrantes del levante alicantino, fundado en Benidorm en 2008 y que a finales de 2018 decidieron dar un nuevo impulso a la banda.

A partir del 9 de octubre arrancan una gira de presentación, “#giraseguimoslocos”, que se inicia en Benidorm, con el Iberia Festival, compartiendo cartel con Hombres G y Danza Invisible. Su segundo destino será Madrid el 15 de octubre en la Sala Vesta, donde esperan volver a encontrarse con su público madrileño, que siempre les ha hecho soñar. Seguirán La Nucía y València en noviembre y otros destinos que se irán publicando a través de la página oficial del grupo, www.locosdeatarweb.com.