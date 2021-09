Barcala se plantea también comprar al Sabadell su parte del Principal de Alicante

Primero a la Generalitat y luego al Banco Sabadell. El alcalde de Alicante, Lui Barcala, ha declarado esta mañana que si "el órdago" de la Conselleria de Cultura para comprar la parte municipal del Teatro Principal "iba en serio", "somos nosotros los que compramos la vuestra y obviamente haríamos un planteamiento similar al Banco Sabadell para que fuera cien por cien alicantino y de gestión municipal".

Para Barcala, el Ayuntamiento lo que ha hecho "es responder a un órdago hecho con mucha chulería y mucha falta de educación y desprecio hacia los alicantinos". En su opinión, se hizo "de una forma muy soberbia y que molestó porque no venía precedido de ningún tipo de razonamiento".

El pasado jueves, tras la reunión telemática del Consejo de Gobierno y la Junta General del Principal, la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, anunció que la Generalitat tenía intención de comprar la parte municipal del teatro ante la "inacción" del Ayuntamiento de Alicante. Al mismo tiempo, el conseller de Cultura, Vicent Marzà, enviaba un comunicado en ese sentido. La respuesta del alcalde fue entonces asegurar que era el Ayuntamiento el que ofrecía a la Generalitat comprar su parte.

"Ahí mismo le di la respuesta -ha continuado-, os estáis equivocando, este teatro es de Alicante, de los alicantinos; la Generalitat lo que tiene que hacer es dar dinero como está dando a València y Castellón. Y el que compra es el Ayuntamiento de Alicante para sacar a la Generalitat del teatro; no vamos a permitir que nos lo quiten ni que se instrumentalice el Principal como arma ideológica o de aplicación de políticas claramente nacionalistas que es lo que pretenden a la hora de hablar de programación".

El alcalde ha calificado de "pésima gestión" la realizada en la anterior etapa "cuando estuvo en sus manos y, en concreto, bajo la dirección de Paco Sanguino -ahora portavoz municipal del PSOE-, que dejó el mayor agujero económico, un millón de euros en números redondos en pérdidas y, lo que es muchísimo más grave, tiró a la calle al 50 por ciento de los espectadores; esa es su brillante gestión, lo que quieren hacer con el teatro y no lo vamos a permitir".

Barcala ha dicho que "lo que estoy esperando es ver si ese órdago iba en serio o solo era una cortina de humo para generar de una forma innecesaria y artificial una polémica y tapar otras cuestiones, como la falta de gestión de los problemas que está generando el señor Marzà y la Conselleria de Educación", ha afirmado Barcala. "No es de recibo que esta Conselleria esté invirtiendo un 7,5 por cien de los recursos en Alicante y el resto en la provincia de Valencia y Castellón".

Nuevo director

Sobre el nombramiento de nuevo director para el Principal, ya que la actual subdirectora, María Dolores Padilla, está ejerciendo esa tarea en funciones, ha dicho que "estamos distantes". "Ellos pretenden darle una orientación que, insisto, ha fracasado estrepitosamente". "Nosotros como Ayuntamiento nos tenemos que negar a un perfil que sea similar al que tuvo el señor Sanguino, es decir, agujeros económicos y espectadores a la calle".

Y ha afirmado que su pretensión es que tenga un perfil "más profesionalizado donde se haga una gestión razonable, no tiene que dar beneficios, porque la cultura no tiene que darlos, pero lo que no puedes hacer es echar a las personas. Nos negamos a que se genere una cultura para una casta de privilegiados"