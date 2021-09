La banda alicantina B.0.W presenta su disco

Los alicantinos B.O.W llegan al panorama rockero internacional con un doble disco, "Brotherhood Of Wolves", que presentan mañana miércoles en la Fnac de Alicante, a las 19 horas, y el próximo 8 de octubre en Finestrat. Un primer lanzamiento que podría tener algo de suicida si no se sustentara en argumentos sólidos como son la trayectoria de sus componentes, la solidez de sus composiciones y una variedad que no hace caer en la rutina durante sus 23 canciones.

Nacidos en el arranque de la pandemia con la unión de Tommy López (batería y compositor) y Vladimir Emelin, letrista del último álbum del recientemente fallecido Ken Hensley (Uriah Heep), unen fuerza en este proyecto con los músicos Moisés Cerezo, Izzy Cueto, Rob Wolf, Omar Martínez y a la voz de Marco May, para lanzar su primer trabajo discográfico.

Un disco donde el rock es protagonista absoluto. Sin fronteras físicas ni geográficas. Sin miedo al encasillamiento. Un gran catálogo de temas que pueden transportarnos a Los Ángeles de los ochenta, pasando por el New York más gamberro o a ambientes más calmados de Kansas.

B.O.W parece hacerse dueño del refrán “en la variedad está el gusto” en cortes como ‘Our Last Tango’ o ‘War Combat Machine’. En ellas pasean, sin miedo ni prejuicios, por los terrenos de la balada clásica cargada de punteos maestros hasta la banda sonora para una noche de fiesta en cualquier garito forrado de madera y con mesas de billar. Dos ambientes que reinan en un debut donde igualmente hay espacio para medios tiempos clásicos – ‘The Foyer Of My Life’ o ‘Travel Van’- o tendencias más contemporáneas – ‘Cuts’ o ‘The Glitter Of Poverty’.

Valientes que verán en octubre en el mercado un trabajo cuya carta de presentación ha sido la animada y festiva ‘Shout’, y ahora ‘The Glitter Of Poverty’.